José Molina lista as coisas pelas quais é grato após o sucesso de Mohun Bagan Isl Shield

Mohun Bagan Super Giant de José Molina se tornou o primeiro time a vencer o escudo pela segunda vez consecutiva

Mohun Bagan, de José Molina, reivindicou o escudo de 2024-25 da Super Liga Indiana (ISL) após sua vitória por 1 a 0 sobre o Odisha FC em um estádio completo do lago Palle, Kolkata, no domingo, 23 de fevereiro). Foi necessário um vencedor tardio de Dimitri Petratas aos 93 minutos, para que os marinheiros selaram os três pontos necessários para garantir o funcionário de que terminarão a fase da liga na primeira posição.

José Molina ficou encantada e aliviada depois de ver Mohun Bagan garantir o escudo da liga depois de meses de trabalho duro. Após o jogo, ele disse: “Estou absolutamente surpreso ao conquistar o título após o jogo de hoje. Merecemos mais gols, mas o futebol não é assim. No último momento, poderíamos marcar esse gol quando Dimi Petratos deu um ótimo tiro e merecido pontuação Aquele vencedor do escudo. Agradeço a todos os meus funcionários de treinamento que me ajudaram, já que não pude fazer isso sozinho.

“Eles trabalharam muito, confiaram em mim e trabalharam muito. Eles fizeram um ótimo trabalho ao selar o escudo. Temos dois jogos restantes, somos campeões com 16 vitórias em 22 jogos e temos 14 folhas limpas e apenas duas derrotas. Foi incrível, e sou muito grato por cada um. Eu sempre sustentei que nosso trabalho é fazer os fãs felizes e hoje eles são os fãs mais felizes do mundo. Estou feliz por eles e grato pelo apoio que eles nos deram desde o início. Hoje tivemos três pontos para vencer o escudo, contra a cidade de Mumbai e contra o FC Goa. Feliz por ter vencido com nossa oportunidade hoje ”, ele também disse.

Sobre suas substituições com resultados

José Molina foi forçada a fazer um ajuste único ao seu sistema para influenciar a vitória tardia de sua equipe. Ele removeu Tom Aldred e Greg Stewart para trazer Petratas e Jason Cumming, retornando a uma formação de 3-4-3 no final para acumular a pressão sobre Odisha. Falando sobre sua mentalidade ao fazer essas mudanças, o gaffer explicou: “Eu estava pensando, durante o jogo, sobre ter Apayia (Ralte) e (Deepak) Tangri como médios.

Como Greg Stewart poderia ajudar a manter a posse, em vez de gozar ou petróleo. Eu senti que Greg poderia ajudar mais desde o início em termos de posse e criação de oportunidades de anotar. Eu estava pensando que, se precisássemos de metas, Petratas e Cumming pudessem marcar no banco. Eles podem cheirar os objetivos com mais frequência do que Greg, Jason e Dimi pontuam com mais frequência.

“Dominamos a segunda metade, o primeiro tempo era 50/50, mas o segundo estava absolutamente a caminho. Eu disse aos jogadores no intervalo da bebida que vamos ganhar o jogo, venceremos o jogo! Fizemos três substituições no revés, coloquei Anirudh Thapa no centro do campo, porque ele pode fazer mais corridas na caixa do que para Tangri.

“Não sei por que, mas senti que esse poderia ser o jogo de Dimi. Nos últimos cinco minutos, senti que era ideal interpretar Jamie, Dimi e Jason para a frente com as duas costas das asas, Manvir Singh e Ashique Kuruniyan. Talvez ele estivesse certo com o pensamento ”, acrescentou.

Os marinheiros têm mais dois jogos para jogar na fase da liga, contra a cidade de Mumbai (2 de março) e o FC Goa (8 de março).

Em perguntas sobre possíveis rotações para sua equipe para o jogo, José Molina simplesmente disse: “Não sei sobre isso neste momento, mas tenho certeza de que colocaremos um grande alinhamento contra a cidade de Mumbai. A única coisa que farei em termos de escalações ou jogadores é tentar evitar suspensões. Não queremos que os jogadores sejam suspensos na semifinal, cuidarei dos jogadores dos jogadores que estão em muitas cartas. Eu quero que eles estejam prontos para a primeira etapa da semifinal.

Ganhando o escudo ISL

Finalmente, quando perguntado qual considera mais precioso entre a vitória do título da ISL League Shield com Mohun Bagan ou a vitória da ISL como gerente da ATK (em 2016), Molina disse: “Ambos são importantes. O proprietário me fez essa pergunta e, para mim, é como escolher entre meu pai ou minha mãe. Não importa se um troféu como treinador ou mesmo como diretor esportivo da equipe nacional da Espanha.

“Sempre trabalhamos para isso, nosso objetivo é ganhar troféus. Toda vez que podemos fazer isso, um jogo ou título, é um momento muito feliz. Quando você quer um título, me sinto mais relaxado do que qualquer outra coisa. Estou absolutamente relaxado neste momento. O trabalho está pronto, então estou gostando agora “, ele terminou.

