José Molina reflete sobre a ameaça de SC Mohommedan complicado antes de Isl Derby

Mohun Bagan fica no topo da tabela ISL.

Mohun Bagan de José Molina interpretará seu quarto derby na Super League India 2024-25 (ISL) quando enfrentar o maometano que ostenta no ‘Mini Kolkata Derby’ no sábado (1º de fevereiro de 2025).

Os marinheiros estão voando no topo da mesa e atualmente enfrentam o lado na parte inferior da rocha de classificação ISL.

Apesar da grande diferença na fortuna de ambos os lados, José Molina se recusa a levar esse jogo de ânimo leve. Ele acredita que será uma tarefa desafiadora para seus jogadores, como ele disse: “Não será fácil, mesmo com todos os problemas que eles têm”. Eles mostraram seu personagem em jogos recentes, lutando e pressionando times realmente bons. Isso ocorre porque o Mohammedan é uma equipe muito boa.

“Aqui, às vezes a diferença entre ganhar ou perder jogos é muito pequena. Temos que lutar muito para vencer o jogo amanhã. Tenho confiança em nossa capacidade de fazê -lo, jogar bem e ganhar. Com todos os problemas que eles têm, o Mohammedan mostrou muito caráter. Eles têm meu respeito como treinador, já que estão indo muito bem e lutando com todos os problemas que estão tendo ”, acrescentou.

No desempenho da sua equipe em ISL

Além disso, quando perguntado sobre o segredo do sucesso de sua equipe até agora nesta temporada, especialmente quando se trata de manter 10 folhas limpas em 18 jogos ISL, Molina respondeu: “Não há segredos, do meu ponto de vista”. Não há segredos no futebol, é um time. Quando você tem 11 jogadores no campo quando tiver a bola, todos os jogadores precisam tentar ajudar no ataque.

“Quando você não tem a bola, os 11 jogadores precisam trabalhar juntos para se defender. Trata -se de atacar da mesma maneira, se defendendo da mesma maneira, concentrando -se, mantendo a concentração, tentando não cometer erros e se ajudar. Se eu tivesse que escolher uma coisa que estamos indo muito bem agora, estamos jogando em equipe “, ele terminou.

Mohun Bagan pode ficar 10 pontos do segundo lugar FC Goa no topo da tabela ISL com uma vitória sobre o Mohammedan Sporting e dar um grande passo à frente ao selar o campeonato da liga.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.