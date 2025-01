José Molina reflete sobre a pressão do escudo de Isl após o ganho do Bengaluru FC

Mohun Bagan, de José Molina, fica no topo da tabela ISL.

Um grito de Liston Coraco ajudou Mohun Bagan por José Molina a vencer novamente na Super League India (ISL), quando conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Bangalore FC no Stadium Salt Lake, Kolkata, na segunda-feira, 27 de janeiro). Ao fazer isso, eles estenderam sua vantagem na mesa para sete pontos do segundo lugar FC Goa.

Ao deixar uma carreira sem duas vitórias de jogo após duas saques consecutivos, alguns começaram a sentir que são muito mais fortes em casa do que em terras fora do lugar. Mas José Molina refutou essas opiniões, como ele disse: “Não concordo que produzimos ações piores em partidos a partir do que fazemos em casa. É verdade que, com nossos fãs nas arquibancadas aqui, eles nos dão um impulso adicional para nos ajudar a vencer.

“Quando estamos fora do lugar, mesmo em estádios fora de casa, temos muitos fãs que nos apoiam e somos gratos por eles. Do meu ponto de vista, em um único jogo fora de casa, éramos o pior time do campo ”, disse Molina

“Essa foi a derrota por 3 a 0 contra Bangalore. Quando jogamos em Bangalore, eles eram o melhor time e mereceram essa vitória. No resto das partidas de visitas, mesmo quando perdemos para o FC Goa, era um jogo de 50/50 na minha opinião, não éramos piores que Goa. Em Jamshedpur, éramos o melhor time e o mesmo para o último jogo contra Chennaiyin. Para ganhar jogos, você precisa marcar gols. É ótimo jogar na frente dos fãs locais, mas não é verdade que não somos um bom time em partidas fora do lugar “, acrescentou.

Na carreira de Shield Isl

Quando perguntado se ele sente que os marinheiros estão sob menos pressão para vencer a corrida do ISL Shield com sua vantagem de pontos nos últimos seis jogos da campanha da liga, Molina explicou: “É claro que estamos no topo da tabela neste momento Lute muito para ganhar o resto dos jogos.

“Hoje estamos mais próximos do escudo, mas o trabalho não é feito. Aqui em Mohun Bagan, sempre há pressão. A pressão é o máximo que você pode ter em qualquer equipe indiana. Entendemos isso e isso não é um problema para nós, podemos conviver com isso. A pressão estará sobre nós até realmente garantirmos o título, é isso que esperamos. Não há menos pressão neste momento, estaremos sob pressão até o fim ”, terminou.

Mohun Bagan está de volta em ação na Super League India quando enfrenta os rivais da cidade esportiva de Maometanos no sábado (1º de fevereiro).

