José Molina reflete sobre o confronto do Bengaluru FC e a corrida pelo título antes do confronto importante do ISL

O Bengaluru FC já havia derrotado Mohun Bagan, de Jose Molina, por 3 a 0, na ISL.

Mohun Bagan, de Jose Molina, tentará voltar às vitórias na Indian Super League (ISL) quando receber o Bengaluru FC no Salt Lake Stadium, em Calcutá, na segunda-feira (27 de janeiro). Os Mariners estarão desesperados para aumentar a vantagem na liderança do campeonato, já que o FC Goa reduziu a diferença para apenas quatro pontos.

Antes do jogo, José Molina foi questionado se estava nervoso com a ameaça de Goa à corrida pelo escudo ISL e respondeu: “Tenho absoluta confiança no trabalho que estamos a fazer, com o trabalho da equipa e dos jogadores. Não vencemos os últimos dois jogos, sim, e Goa diminuiu a diferença para nós. Mas ainda faltam muitos jogos e tenho a maior confiança na minha equipa.”

Sobre enfrentar o Bengaluru FC na ISL

Molina não está exatamente “em busca de vingança” contra o Bengaluru FC depois de ver seu time perder por 3 a 0 para eles no início desta temporada, mas está ansioso para vê-los voltar aos três pontos. Afirmou: “O Bengaluru FC é uma equipa muito boa, esteve no topo da tabela até ao início da campanha. Podem não ter tido bons resultados nos últimos jogos, mas sabemos que não será fácil vencê-los.

“Não creio que seja vantagem jogar um jogo em casa, precisamos dos três pontos. Temos que continuar trabalhando para chegar ao topo da tabela, lutar pelo escudo. A única coisa que tenho em mente é somar três pontos e vencer amanhã”, acrescentou.

Na defesa de Sunil Chhetri e Mohun Bagan

O treinador espanhol respeita muito a ameaça representada por Sunil Chhetri, que marcou 11 golos na ISL esta temporada. Mas ele está convencido de que sua equipe deve se concentrar na ameaça do Bengaluru como um todo e acredita que sua linha defensiva é forte o suficiente para sustentar essa ameaça, como afirmou: “Chhetri é um jogador muito bom, é um artilheiro e, claro claro, claro, temos que ter cuidado com ele. Mas só ele, não vamos jogar contra um jogador só e sim contra todo o time. Eles são uma equipe muito boa e temos que fazer o nosso trabalho.

“Temos jogadores realmente fantásticos, mas eles também são fantásticos no ataque. Cada jogo é diferente, mas em cada jogo jogamos contra jogadores realmente bons. Temos que olhar para toda a equipa e não apenas para a defesa. A defesa é realizada por toda a equipe, cerca de 11 jogadores. Temos que ser fortes como equipa, temos que ser fortes como indivíduos, e já o somos há muito tempo.

“Somos a equipa que sofreu menos golos, por isso somos muito fortes defensivamente. Se pudermos fazer melhor, isso é ótimo. Não precisamos de estar mais atentos à ameaça ofensiva do adversário, porque para nós todos os jogos são iguais e temos de estar 100% atentos para defender como toda a equipa”, concluiu.

