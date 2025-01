Jose Molina reflete sobre o impacto potencial do empate do Chennaiyin FC nas esperanças do escudo ISL de Mohun Bagan

Mohun Bagan está atualmente classificado em primeiro lugar na tabela ISL.

Mohun Bagan, de Jose Molina, empatou seu segundo empate consecutivo na Indian Super League (ISL), ao sofrer um frustrante empate em 0 a 0 contra o Chennaiyin FC, no Estádio Jawaharlal Nehru, em Chennai, na terça-feira (21 de janeiro).

Os Mariners experimentaram sua escalação, com José Molina colocando Jason Cummings e Jamie Maclaren no banco e optando por uma formação 4-3-1-2. O empate também significa que o Mohun Bagan não conseguiu ampliar a vantagem no topo da tabela do ISL, apesar de agora ter uma vantagem de sete pontos sobre o segundo colocado, o FC Goa.

O técnico espanhol, porém, ficou feliz com o esforço da sua equipe no empate sem gols, como afirmou após a partida: “Estou feliz com o desempenho da equipe hoje. Gostaríamos de marcar mais golos, isso é verdade e também é verdade que não marcámos muitos golos nos últimos jogos. Mas estou absolutamente feliz com o desempenho da equipe.”

Sobre vencer o ISL Shield

Apesar do empate, Molina não acredita que os dois últimos resultados tenham impactado significativamente as esperanças de sua equipe de conquistar o escudo ISL. Ele declarou: “Não estou preocupado porque não perdemos pontos nos últimos dois jogos. Você pode perder algo que possui, mas não tem pontos em mãos, portanto não é possível perder.

“Queríamos seis pontos nos últimos dois jogos, é verdade, mas ganhámos dois pontos daqueles que perdemos. Queremos continuar lutando, sabemos que não será fácil conquistar o escudo da ISL. Temos alguns pontos de diferença com o segundo colocado, mas temos que lutar até o fim”, completou.

Mohun Bagan estará ansioso para voltar às vitórias em sua próxima partida do ISL contra o Bengaluru FC. Os Mariners vão tentar se vingar dos Blues pela goleada por 3 a 0 no Estádio Sree Kanteerava no início desta temporada e se afastar ainda mais de seus rivais do escudo ISL.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.