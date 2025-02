Josh Alexander Escolha AEW na WWE, Netflix esclarece os cálculos de público bruto e mais (17 de fevereiro de 2025)

Vamos discutir os últimos rumores que circulam entre os fãs da WWE!

Especulações e rumores estão entre alguns dos hobbies favoritos para os fãs da WWE em todo o mundo. Os fãs de todo o mundo gostam de discutir e discutir vários aspectos do mundo da luta livre. O caminho para a WrestleMania começou com o Royal Rumble Ple e a próxima parada na estrada é a câmara de eliminação e os fãs começaram a especular sobre os jogos e as aparências.

Na edição de hoje do Rumor Roundup, abordamos os últimos rumores e notícias que circulam entre os fãs nas redes sociais, incluindo a estrela da TNA, Josh Alexander, escolhendo AEW na WWE, Netflix, esclarecendo os cálculos do público bruto, a demolição no Hall of Fame , um novo co-líder do SmackDown e salário mínimo para as principais estrelas da lista.

Josh Alexander Escolha Aew na WWE

Depois de se despedir do wrestling da TNA, Josh Alexander estava arrastando suas opções, já que a WWE e a AEW demonstraram interesse no ex -campeão mundial da TNA. No entanto, parece que Alexander escolheu AEW na sede em Stamford.

De acordo com Dave Meltzer, da Wrestling Observer Radio, a principal preocupação de Alexander ao escolher entre as duas opções foi monetária, já que ele quer oferecer o melhor para sua família. Meltzer também revelou que Alexander poderia ir para AEW.

“Bem, você sabe, quero dizer, seu contrato de TNA aumentou e, obviamente, ele estava indo para a AEW ou WWE, e parece AEW. Mas eu sei duas coisas. Número um, decidiu para onde ele estava indo, e o número dois, foi para quem quer que seja o melhor lance para ele. Então, a história é que ela é AEW, mas eu sei que esses foram os dois principais pontos de decisão. Fornecer o melhor para sua família foi fundamental. E, você sabe, alguém ofereceu um tratamento melhor que o outro, e foi esse que levou. Por causa do que é o lado, você sabe, e houve rumores, é AEW. Não posso confirmar AEW, mas posso confirmar as outras duas coisas. Você sabe, as pessoas dizem: ‘Oh, ele tomou a decisão errada’, bla, blá, blá, blá, blá. Você sabe, ele tomou a decisão certa para ele. Eu acho que ele tem cerca de 30 anos … sim, então é diferente quando você tem 25 anos e não tem família.

Netflix esclarece os cálculos de público bruto

Em 6 de janeiro, a Netflix tem sido o lar da segunda -feira à noite Raw, a transição foi amplamente detida, pois proporcionou mais liberdade para a criatividade da WWE em vários aspectos e resultou em uma melhor experiência de visualização para os fãs

Wrestlenomics Ele emitiu um relatório atualizado sobre o WWE RAW Audience na Netflix, com base em dados recentemente revelados da gigante da transmissão. Um representante da Netflix lança luz sobre seu método de cálculo do público, explicando como eles explicam as diferenças no tempo de execução entre as versões Live e On Demand (VOD).

Essa abordagem combina vistas ao vivo e VOD ao longo da semana, gerando uma métrica de “visualizações combinadas” que relata a classificação RAW da WWE na lista dos 10 melhores Netflix.

Demolição no Hall of Fame

Os três campeões da WWF World World, Demolition (Ax & Smash), assinaram recentemente contratos de Legends com a WWE. O novo acordo levou os dois veteranos à empresa após anos de ausência.

🚨 | Por luta, a demolição (AX e Smash) foi considerada para indução no WWE 2025 Hall of Fame. pic.twitter.com/v2ih7ouxme – Eliterockerz 𝕏 (@eliteclubs0b) 16 de fevereiro de 2025

De acordo com um recente relatório de seleção luta, a lendária equipe da gravadora foi discutida para o Hall da Fama da WWE internamente dentro da promoção.

Novo co-líder do SmackDown

De acordo com Pwinsider, Brian “Road Dogg” James foi nomeado novo escritor de sexta -feira de sexta à noite com John Swikata. Esta notícia recebeu críticas generalizadas de fãs que acreditam que James não será capaz de manter a qualidade das histórias, citando seu trabalho anterior com a promoção.

James já atuou como escritor principal de Smackdown antes da WrestleMania 35 em 2019. No entanto, ‘o fenomenal’ AJ Styles saiu em apoio a James e apontou que as pessoas que criticam o trabalho passado de James devem considerar alguém que ele analisou fortemente e alterou suas idéias naquela época.

“Antes de julgar esse tipo de performance passado como escritor principal. Só sei que havia um homem que o escolheu a ponto de não ser mais suas idéias. 🤔 “Styles escreveu em sua manga x.

Salário mínimo para as principais estrelas da lista

De acordo com um novo relatório de luta, os principais talentos da lista da WWE ganham cerca de US $ 350.000 por ano. O relatório também acrescenta que é o mínimo para as estrelas na lista principal e muitas superestrelas estão ganhando mais de US $ 1 milhão.

Relatórios leves de que o WWE CCO Triple H afirmou anteriormente que o salário anual mínimo para a segunda -feira à noite Raw e o talento de sexta à noite no SmackDown era de US $ 250.000, três anos atrás. A empresa cobre as despesas de voo, mas os combatentes são responsáveis ​​pelos custos de hotéis e carros de aluguel. Além disso, o relatório também indicou que o contrato de cada lutador pode variar significativamente de seus pares.

