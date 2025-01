Josh Allen è l’MVP? I suoi compagni di squadra dei Bills dicono: “Metti semplicemente il nastro”

Henry McKenna Reporter della NFL

Josh Allen sanguinava dalla bocca. Era abbondantemente chiaro ai suoi compagni di squadra, poiché il quarterback dei Buffalo Bills sorrideva ampiamente, anche se forse non in modo brillante, poiché il sangue gli scorreva attraverso i denti.

Era il quarto quarto contro gli Indianapolis Colts nella decima settimana, e Allen aveva appena ricevuto un pugno in faccia dopo aver completato un terzo down. I Bills erano la squadra migliore, ma il punteggio non lo rifletteva del tutto, non ancora. Nella discussione, Allen ha definito la seguente commedia. E poi ha dato un semplice messaggio.

“Andiamo a fare questa m***a”, disse Allen leccandosi il sangue dalle labbra.

I Bills segnarono un touchdown poche giocate dopo per pareggiare la partita.

Quel placcaggio Spencer Brown è stato considerato il momento MVP di Allen.

Parlando con nove diversi giocatori di Bills, ognuno di loro ha avuto un momento MVP diverso del 2024. In effetti, la sicurezza Damar Hamlin non si è preoccupata di indicare un singolo momento.

“Ogni f— giorno. Ogni domenica. Ogni f— domenica. Tipo, non è un momento speciale. È ogni f— domenica che esce, si mette in fila e lo dimostra. Basta accendere il nastro”, Hamlin ha detto a FOX Sports.

Tuttavia, il manager Ty Johnson scelse la scelta più ovvia: il quarto down di Allen, un touchdown vincente contro i Kansas City Chiefs nella settimana 11.

I giocatori delle fatture sono di parte, ovviamente. Se parlassimo con nove diversi giocatori dei Ravens, ci assicurerebbero che anche Lamar Jackson ha avuto un numero infinito di momenti da MVP. Perché lo ha fatto. Indipendentemente da chi vince il premio, se lo merita.

È una questione di gusti.

Jackson è stato elettrizzato alla guida di un attacco non standard che ha lanciato per 4.172 yard, 41 touchdown e quattro intercettazioni. Ha anche corso per 915 yard e quattro touchdown. Questi numeri sono di per sé un ottimo esempio.

Il messaggio di Hamlin ha avuto risonanza tra alcuni elettori dell’MVP: accendi il nastro. Perché le statistiche di Allen impallidiscono al confronto (3.731 yard di passaggio, 28 touchdown, 6 INT; 531 yard di corsa, 12 yard di corsa). Ma la sua registrazione mostra un giocatore che è probabilmente il più prezioso, anche più di Jackson. Allen eleva i suoi compagni di squadra offensivi in ​​un modo che Jackson non fa.

“Quando la stagione è iniziata, tutti hanno considerato tutta la nostra squadra e la nostra organizzazione”, ha detto Brown. “Hanno detto che non avremmo fatto i playoff. Avevamo il peggior record degli ultimi cinque anni. Saremmo stati gli ultimi nella nostra divisione perché tutti se ne sono andati”.

Questo gruppo di abilità impallidisce rispetto a quello che avevano i Bills l’anno scorso. Questa è una parte importante del caso di Allen come MVP.

I ricevitori Stefon Diggs e Gabe Davis hanno lasciato questa offseason e sono stati il ​​numero 1 e il numero 2 della squadra. Ciò ha spinto Khalil Shakir, il ricevitore dello slot, nel ruolo di opzione principale. E immagino che non fosse questo il piano. Buffalo probabilmente voleva il tight end Dalton Kincaid, il ricevitore Keon Coleman o il ricevitore Amari Cooper per ricoprire quel ruolo alfa. Nessuno di loro lo ha fatto.

Tuttavia, Allen ha tratto il meglio da ciò che aveva. I Bills hanno venduto questa identità offensiva come “tutti mangiano”, il che è salutare. Ma non funziona per tutti. I Chiefs hanno adottato quell’identità – e funziona davvero solo grazie a Patrick Mahomes. Il New England ha provato quell’identità e ha funzionato solo con Tom Brady. I Patriots andarono in tilt dopo che Brady se ne andò, per molte ragioni, una delle quali era che il New England non trovava mai registi d’élite per sostenere i QB post-Brady. Nessuno ha mangiato.

Il piccolo sporco segreto del “tutti mangiano” è che devi avere uno chef in grado di gestire le difficoltà di dare da mangiare a tutti. Quello chef è Allen.

“Quando guardi il film, puoi dire che è il miglior giocatore della NFL in questo momento”, ha detto il quarterback di riserva Mitchell Trubisky. “Man mano che invecchi in questo campionato, capisci come giocare bene, e poi come giocare davvero bene e vincere. … Sembra proprio che abbia il controllo completo.”

Allen è un maestro della creatività con una capacità unica di guidare pazientemente la sua progressione in tasca – pur capendo che deve far succedere qualcosa se la progressione fallisce. Quante volte abbiamo visto Allen rotolare a destra, puntare il ricevitore in una certa direzione e poi il QB colpire il ragazzo con un dardo?

(Tanto.)

Allen non si limita a convertire queste commedie esplosive. Evita anche le palle perse che lo hanno afflitto l’anno scorso. Quest’anno ha registrato solo sei intercettazioni, anche se nel 2023 ne aveva avute 18.

Allen è così abile nel convertire improbabili terzi down che è diventato una sorta di scherzo per la sicurezza di Cole Bishop, che fa parte del team di copertura del punt.

“(Ci stiamo) preparando per uscire. E poi fa qualcosa di straordinario. (Succede) molto. È il terzo e 15 e fa qualcosa di fantastico. E torniamo giù.” Lo ha detto il vescovo. “Quindi è stata una cosa davvero interessante.”

Questi tipi di spettacoli richiedono comunicazione non verbale: anticipazione e connessione. E i giocatori di Bills si sono affrettati a parlare del valore di Allen come punto focale dello spogliatoio, non solo dell’attacco. È Allen che organizza incontri di golf in stagione e fuori stagione. Allen ospita importanti competizioni in “Settlers of Catan”, un gioco da tavolo altamente stressante e competitivo. Tiene partite di cornhole nella stanza del quarterback per rilassarsi dopo i giorni più stressanti. Allen è un tipo da colla.

Allen è l’MVP dei Bills. Ma pensano che sia di più.

“È il miglior giocatore del campionato”, ha detto Hamlin.

Prima di unirsi a FOX Sports come reporter e editorialista della NFL, Henry McKenna ha trascorso sette anni con i Patriots presso USA TODAY Sports Media Group e Boston Globe Media. Seguitelo su Twitter all’indirizzo @henrycmckenna .

