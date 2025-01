Josh Allen e os Bills esmagam os Broncos para criar um grande confronto divisionário com Lamar Jackson e os Ravens

Josh Allen (17) lançou dois passes para touchdown, incluindo um para Curtis Samuel, para liderar o Bills na ultrapassagem do Broncos e estabelecer um grande confronto divisional com Lamar Jackson e os Ravens. (Foto AP/Jeffrey T. Barnes)

Durante toda a temporada, Josh Allen e Lamar Jackson têm se superado de longe. Allen teria um grande jogo e Jackson iria igualá-lo. Jackson nos daria um grande destaque e então Allen nos deslumbraria com um. Você não pode falar sobre a corrida do NFL MVP sem incluir os dois zagueiros.

Não houve muitos confrontos de rodadas divisionais mais atraentes do que aquele que teremos em Buffalo na próxima semana.

O Buffalo Bills, atrás de um par de passes para touchdown de Allen, segue em frente após uma vitória por 31-7 sobre o Denver Broncos. Eles enfrentarão o Baltimore Ravens de Jackson. Os votos de MVP já foram enviados, mas o jogo da próxima semana ajudará a definir o debate para ambos os quarterbacks, não apenas nesta temporada, mas no futuro.

Allen e Jackson são grandes jogadores que ainda não chegaram ao Super Bowl, pois ambos tentam ganhar um campeonato durante a dinastia Chiefs liderada por Patrick Mahomes. Um deles irá para um jogo do campeonato AFC, provavelmente contra o Chiefs. Para ambos os eletrizantes quarterbacks, uma grande parte de seus legados pode estar em jogo.

Os Broncos assumiram a liderança

Por um momento, parecia que não conseguiríamos o confronto Jackson x Allen na próxima semana. Os Broncos tiveram um começo de sonho. Bo Nix fez um grande lançamento para Courtland Sutton na terceira para 8 para manter as coisas funcionando, então interveio quando estava prestes a ser atingido e fez um grande passe profundo para Troy Franklin para um touchdown de 43 jardas. CBS disse Foi o primeiro passe para touchdown na história dos playoffs da NFL de novato para novato. Mas foi isso para o ataque dos Broncos.

A defesa do Denver permitiu ataques longos e metódicos depois disso, que consumiram tempo, mas não resultaram em muitos pontos para os Bills. A defesa da zona vermelha dos Broncos os manteve no jogo, embora problemas para forçar um chute dentro dos 20 não os ajudassem muito.

O Bills obteve uma vantagem de 10-7 em um touchdown de cinco jardas executado por James Cook. Eles mantiveram a liderança quando Denver marcou uma tentativa de field goal no final do primeiro tempo.

Buffalo foi capaz de correr a bola e estender os ataques, mas não finalizá-los com touchdowns manteve os Broncos no jogo. O ataque de Denver simplesmente não conseguiu tirar vantagem da situação.

Contas recuam no segundo semestre

Os Bills finalmente fizeram a jogada que foi a virada do jogo. Liderando por 13-7, eles decidiram ir em frente na quarta para 1. Allen se esforçou e finalmente encontrou o running back Ty Johnson no final da end zone. Johnson fez uma recepção deslizante e mal estava no campo quando puxou para um enorme touchdown de 24 jardas. A conversão de dois pontos colocou o Bill à frente por 21-7. Dado o quão pouco o ataque do Broncos estava fazendo e como Buffalo controlava o relógio, isso era um enorme déficit.

Foi um destaque clássico de Allen, ganhando tempo até que ele pudesse correr para um grande ganho ou encontrar um recebedor no campo. É também o tipo de peça que vemos frequentemente de Jackson.

Os Bills encerraram o jogo na primeira jogada do quarto período. Buffalo criou alguma confusão na defesa do Broncos ao alinhar quatro recebedores no lado esquerdo da formação e depois fazer Curtis Samuel cruzar o campo. Ele foi aberto e passou pelo secundário do Broncos em campo aberto para um touchdown de 55 jardas. O jogo provavelmente acabou antes disso, mas o touchdown de Samuel foi um estouro.

Allen acertou 20 de 26 para 272 jardas de passe e também adicionou 46 jardas de corrida.

Não é a primeira vez que Bills e Ravens chegam à rodada divisional nos últimos anos. A AFC terá os mesmos quatro times na rodada divisionária da temporada passada, pela segunda vez desde a fusão de 1970, de acordo com Josh Dubow da Associated Press. (Também aconteceu na AFC no final da temporada de 2011.) No entanto, as narrativas de Jackson e Allen não mudarão drasticamente a menos que finalmente consigam chegar ao Super Bowl.

No próximo fim de semana haverá um grande teatro em Buffalo. É raro ver dois zagueiros com quase garantia de terminar 1-2 na corrida de MVP em alguma ordem, sem saber definitivamente qual deles vencerá, se enfrentando em um jogo de playoff. As apostas serão muito maiores do que quem ganha o MVP.