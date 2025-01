Josh Allen guida i Bills superando i Ravens per raggiungere il campionato AFC

ORCHARD PARK, N.Y. – Josh Allen galoppò nella parte posteriore della end zone, guardò negli spalti e si inarcò.

Il quarterback dei Buffalo Bills è appena riuscito a raggiungere la end zone mentre la sua linea offensiva guidata dal centro Connor McGovern ha aperto la strada. Il punteggio portò il vantaggio dei Bills a 21–10 sui Baltimore Ravens nel turno di divisione, una partita in cui i Ravens rimontarono nel finale, ma i Bills finirono per vincere 27–25 e avanzare al campionato AFC. Il mancato tentativo di conversione da due punti di Mark Andrews, probabilmente, e il successivo recupero del calcio in-gioco hanno contribuito a sigillare la vittoria per Buffalo.

Questo sarà il secondo campionato AFC della carriera di Allen e mette fine a una serie di tre sconfitte consecutive nei turni di divisione.

Allen non ha mostrato uno dei suoi favoriti MVP del gioco sbalorditivi – completando 16 dei 22 passaggi per 127 yard – ma ha portato l’attacco a touchdown veloci su tre dei suoi quattro drive del primo tempo. Il quarterback aveva anche otto carry per 22 yard.

Era sostenuto da un attacco precipitoso che includeva il running back James Cook, che ha guadagnato 67 yard su 17 carry, e il kicker Tyler Bass, che ha effettuato entrambi i suoi tentativi di canestro, incluso un calcio da 51 yard. I Bills sono andati 10-0 in casa in questa stagione, ottenendo il maggior numero di vittorie casalinghe in una stagione nella storia della franchigia (1990).

La vittoria dà il via a un altro incontro post-stagionale tra i Bills e i Kansas City Chiefs. Questo sarà il secondo incontro del campionato AFC tra Allen e il quarterback dei Chiefs Patrick Mahomes – l’altro sarà nel 2020 a Kansas City – e la quarta volta che i quarterback si incontreranno nei playoff. I Chiefs avevano vinto le tre partite precedenti.

I Bills affronteranno ora i Chiefs nel campionato AFC. Foto di Timothy T. Ludwig/Getty Images

Descrivi il gioco in due parole: Dichiarazione fatta. I Bills non erano favoriti nell’entrare in questa partita contro i Ravens e c’erano molti punti interrogativi su come questa squadra si sarebbe comportata contro Baltimora, ma hanno risposto a quasi tutti e non hanno mai ceduto il comando dopo essersi portati in vantaggio per 14-7 nel secondo quarto. e organizzare un altro grande test.

Gioco chiave: Il linebacker dei Bills Terrel Bernard ha forzato e recuperato un fumble di Mark Andrews nel quarto quarto. Con i Bills sul 24-19, il quarterback dei Ravens Lamar Jackson ha trovato Andrews aperto a terra, ma dopo aver preso il passaggio, Bernard ha buttato fuori la palla e ci è saltato sopra. Il gioco non solo ha riportato indietro l’attacco dei Bills a fine partita, ma ha fermato quello che sarebbe stato un buon guadagno per i Ravens. Il gioco faceva parte di una giornata opportunistica per la difesa dei Bills, che ha costretto tre palle perse contro un attacco che ne aveva appena 11 nella stagione regolare.

Una tendenza preoccupante: La terza difesa. I problemi che hanno afflitto la difesa dei Bills nella stagione regolare (43,8%, quarto peggiore) sono riemersi contro i Ravens con Baltimora che ha convertito 7 terzi down su 10. I problemi all’uscita dal campo hanno tolto il tempo in cui Allen e l’attacco avrebbero potuto avere la palla e hanno anche aiutato l’attacco dei Ravens ad andare avanti nel secondo tempo. Ciò è stato dimostrato dal guadagno di 17 yard di Derrick Henry sul terzo e 1 nel terzo quarto. –Alaina Getzenberg

Prossima partita: ai Kansas City Chiefs (18:30 ET, CBS, domenica)

Al Bello/Getty Images

Jackson ha messo in scena una prestazione diversa da qualsiasi altra partita di questa stagione, ma che ricorda stranamente le sue difficoltà nei playoff.

Con due palle perse, Jackson dovrà aspettare un altro anno per provare a raggiungere quell’inafferrabile Super Bowl. Era la prima volta in tutta la stagione che girava la palla più volte, ma è stata una tendenza dura nella postseason.

Questa è stata la quarta partita di playoff in cui Jackson ha effettuato un intercetto e ha perso un fumble. I Ravens sono 0-4 in quelle partite.

Jackson sembrava mettere Baltimora in posizione per pareggiare la partita con 1:33 rimasto nel gioco quando colpì Isaiah Likely per un passaggio di touchdown da 24 yard. Ma il calo di Andrews sulla conversione da due punti ha sigillato la deludente sconfitta.

Jackson ora scende a 1-4 nei turni di divisione e nelle partite di campionato della conferenza. Rimane l’unico due volte MVP della NFL a non vincere un Super Bowl.

Una tendenza preoccupante: I Ravens faticano sulle conversioni da due punti. Il layup di Andrews con 1:33 rimasto nel gioco ha impedito ai Ravens di pareggiare la partita ed è diventato uno spettacolo fin troppo familiare. È stata la seconda conversione da due punti fallita per Baltimora nel gioco, e i Ravens hanno concluso 1 su 5 con conversioni da due punti. I Ravens non riuscivano a convertirsi ogni volta che tornavano indietro per passare. L’unica conversione è arrivata su un gioco progettato in fretta.

Gioco chiave: Fumble di Jackson nel secondo quarto. In pareggio a 7, sembrava che i Ravens sarebbero andati in vantaggio, ma un altro errore di Jackson li ha messi da parte. Dopo aver guidato fino alla linea delle 28 yard dei Bills, Jackson ha effettuato uno snap alto e poi ha perso la presa sulla palla mentre cercava di sfuggire alla pressione. I Bills restituirono il fumble per 39 yard e segnarono su un touchdown di Allen quattro giocate più tardi. Era solo la seconda volta che Jackson perdeva un fumble nelle ultime 12 partite.

Descrivi il gioco in due parole: Errori insoliti. Dopo aver stabilito il record della squadra per il minor numero di palle perse in una stagione (11) nel 2024, i Ravens hanno girato la palla tre volte contro i Bills. L’ultimo è arrivato a metà del terzo quarto quando Andrews ha rimbalzato la palla lontano da lui a centrocampo. Questo è stato il secondo fumble perduto di Andrews nei suoi sette anni di carriera. — Jamison Hensley