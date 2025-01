Josh Allen ha fatto una sfortunata storia in perdita per i boss

Buffalo Bills ha subito un’altra schiacciante perdita di playoff contro una squadra che è stata la loro criptonita negli ultimi anni: i capi di Kansas City.

I Bills hanno perso contro i capi con tre punti nella partita del campionato AFC, proprio come hanno fatto nel round di divisione dell’anno scorso, e la mafia di Bill si chiede cosa deve fare il franchise per superare Patrick Mahomes.

Questa è stata la quarta volta che Buffalo ha perso una partita di fine con Kansas City, dando al quarterback Josh Allen una sfortunata prestazione.

“Bills QB Josh Allen è il primo QB nella storia della NFL a perdere quattro partite di playoff contro lo stesso QB (Mahomes)”, ha scritto Dov Kleiman a X.

Storico: #Fatture QB Josh Allen è il primo QB nella storia della NFL che ha perso 4 partite di playoff contro gli stessi QB (Mahomes).

La prima sconfitta di Allen nelle mani dei Chiefs arrivò nella stagione 2020 quando Kansas City uscì dal suo primo campionato del Super Bowl nell’era di Mahomes.

La stagione successiva, Buffalo ha perso gli straordinari quando Travis Kelce ha segnato il touchdown vincitore della partita.

La scorsa stagione, Buffalo ha avuto la possibilità di legare la partita di divisione contro i Chiefs negli ultimi minuti, ma Tyler Bass ha perso un field goal e ha lasciato i tre punti corti alla fine.

In questa stagione hanno anche avuto un paio di errori, specialmente su due tentativi di conversione in due punti falliti, e un quarto in basso nel quarto trimestre quando Allen ha soprannominato la pila e sembrava attraversare il primo indicatore, ma è stato segnato brevemente, a Decisione, una decisione, ci sarà i fan di rabbia per molto tempo.

I Chiefs ora giocheranno per un terzo campionato consecutivo del Super Bowl, mentre i Bills trascorreranno di nuovo diversi mesi a capire cosa è andato storto.

