Josh Allen ha un record incoraggiante di clima freddo per i fan di Bills

I Buffalo Bills hanno la possibilità di correggere i passi falsi post-stagionali del passato.

Affronteranno i Baltimore Ravens nell’AFC Divisional Round.

L’incontro tra Bills e Ravens viene pubblicizzato come la migliore partita del turno di divisione, e per una buona ragione, poiché entrambe le squadre sono considerate la più grande minaccia alle speranze di “tre tornei” dei Kansas City Chiefs.

A causa dei fallimenti nei playoff, sia Buffalo che Baltimora avevano grandi aspettative per la stagione NFL 2024.

Ora c’è pressione per vedere chi supererà queste perdite.

L’incontro è particolarmente interessante perché Josh Allen e Lamar Jackson sono i principali contendenti per vincere il premio MVP della stagione regolare della NFL.

Allen è stato dominante sia come passante che come corridore, anche se l’anno scorso ha mostrato un comando e una sensibilità ancora maggiori per la sua offensiva.

Fortunatamente per i Bills, che ospitano i Ravens questo fine settimana, Allen ha un record stellare in termini di clima freddo.

“Storico: #Fatture Il quarterback Josh Allen ha un record di 9-1 nelle partite in cui la temperatura esterna è inferiore a 32 gradi. La temperatura iniziale prevista per la partita di domenica sarà di 12 gradi”, ha riferito Dov Kleiman.

Giocare a Buffalo è un compito arduo per la maggior parte delle squadre non abituate al freddo gelido, ma Allen sembra prosperare anche in un clima non proprio ottimale.

Con il clima più freddo, ha più senso che le squadre giochino a calcio, e questo sembra essere un punto di forza dei Bills e dei Ravens.

Quindi sarà interessante vedere se Allen riuscirà a tenere a bada Jackson e compagnia.

