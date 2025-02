Josh Allen lascia l’incredulità di “Slick Rick nella sala postale” con il discorso MVP

Quando il difensore di Buffalo Bills Josh Allen ha vinto il primo NFL -MVP il 6 febbraio, ha trascorso il suo tempo sul palco per ringraziare alcuni eroi dell’organizzazione della fattura, incluso il dipendente della sala postale noto come “Slick Rick”.

Fatture QB Josh Allen ha vinto il giocatore più prezioso 2025 NFL Honolation

“Abbiamo un camerino così fantastico a Buffalo … e tutto il personale delle attrezzature, la sala di allenamento, il personale di forza, da scivolare a Rick nella stanza delle poste, al piano superiore al caffè”, ha detto Allen. “È davvero che tutti hanno il successo di una squadra e sono così fortunato a far parte della grande organizzazione.”

L’uomo dietro Monikike è il dipendente di Bills Roderick Morrow, che era completamente sorvegliato da Allen. Mi ha detto un fan della vita di Bills Notizie di spettro Che non poteva contenere i suoi sentimenti dopo aver ascoltato il suo nome di 28 anni.

“Quando ha iniziato a parlare, ha parlato, come, sai, gli addestratori, la sala dell’equipaggiamento e tutto questo. Quando ha detto il mio nome, era come se non ci potessi credere”, tornò il Morrow emotivo.

“Odio piangere … Non credo ancora a quello che ha detto, il mio nome … Ho iniziato a piangere, come sarebbe stato mio figlio nella sua stanza a guardarlo, e ho iniziato a urlare. Ero tipo”, ha detto il mio nome . “(I) ho detto,” disse il mio nome “, disse Morrow attraverso le lacrime.

Sebbene “Slick Rick” e altro personale di supporto non includessero il suo discorso, non dovrebbe essere una sorpresa per i fan di Allen che fosse un giocatore di squadra sul campo. Oltre all’MVP, il QB STAR ha anche ricevuto il premio Art Rooney Sportsmanship del 2024, che verrà assegnato al giocatore della NFL, che è il migliore per le abilità sportive sul campo.

Allen, che ha vinto il doppio vincitore di Baltimore Ravens di Lamar Jackson con il marchio MVP 2024 è stata una stagione straordinaria con Bills. Ha portato la sua squadra a un record di 13-4 e un altro titolo AFC East prima di cadere in testa di Kansas City nel campionato AFC. Allen ha registrato 3.731 nel cantiere navale di passaggio, 28 tocchi di passaggio, 531 Rushing Dock e 12 Hurry TDS, e ha localizzato il premio MVP dopo aver ricevuto i primi 27 posti e si è concluso con 383 punti, Morrow sperava.

(Correlato a: Josh Allen’s Edge in MVP di Lamar Jackson in intrattenere NFL per il dirottamentoIn

“Giovedì, quando sono tornato a casa per vedere i NFL Awards, ho detto che stavo piangendo se Josh non avesse vinto il premio. Quindi quando Josh ha vinto il premio, ero felice e sono saltato in giro, Morrow ha detto in una pubblicazione Video inviato alle fatture sul sito Web dei social media.

Sebbene Morrow sia stato felice di vedere Allen vinto, Homely di Buffalo non ha superato il discorso di approvazione del MVP.

“Non riesco ancora a crederci fino ad oggi”, ha detto Morrow. “Sono un duro fan di Bills. Sono stato un duro fan di tutta la mia vita e sono stato benedetto a vivere un sogno che funziona qui per fatture e bollette per la mafia. Siamo il numero uno e noi e stiamo vincendo Un giorno del Super Bowl. “

È sicuro dire che come impegnato nelle fatture come Morrow era prima della NFL, ora è diventato un fan di Josh Allen per tutta la vita.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox SportsE segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox National Football League Buffalo Bills Josh Allen