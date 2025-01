Josh Allen leva o calor de Dalton Kincaid após a queda da asa fechada

No dia seguinte à outra derrota comovente nos playoffs contra o Kansas City Chiefs, ele deixou Josh Allen e os bilhetes de Buffalo lambendo suas feridas.

Ele também deixou Allen defendendo seu companheiro de equipe Dalton Kincaid, que recebeu o fim da raiva on -line depois de perder um passe crítico na posse final de Buffalo.

Essa jogada ofensiva final viu uma infinidade de coisas dar errado para Bills além da queda de Kincaid. O passe incompleto resultante garantiu o final da temporada de Buffalo, aquém do Super Bowl.

Kincaid, Allen responde ao passe caído

Kincaid foi ao outono enquanto conversava com jornalistas após o jogo no domingo à noite.

“Josh tirou a bola”, disse Kincaid, de acordo com Syracuse.com. “Ele foi pressionado e estava lá e eu não conseguia pegá -lo.

“Neste momento, obviamente dói muito, e persistirá por um tempo, mas você finalmente precisa seguir em frente”.

Quando perguntado sobre Kincaid na segunda -feira, Allen se culpou.

“Eu tenho que ser melhor para ele”, disse Allen sobre Kincaid Em sua conferência de imprensa de segunda -feira. “Não senti que coloquei em boas situações este ano, em termos de bola. …

“Você pode sentar lá e pensar sobre essa peça repetidamente, mas tenho que ser melhor para ele. É isso que é reduzido e envolvido mais”.

26 de janeiro de 2025; Kansas City, MO, EUA; O Buffalo Bills Campo Marshal, Josh Allen (17), sai do campo após o jogo do campeonato da AFC contra os chefes de Kansas City em Geha Field, no Arrowhead Stadium. Crédito obrigatório: Mark J. Rebila-Imagn Images

O que deu errado para Bills no jogo ofensivo final?

Aqui está o trabalho em questão. Graças a um bombardeio disfarçado preparado pelo coordenador defensivo dos chefes Steve Spagnuolo, a peça quebrou quase desde o início. Allen enfrentou uma pressão imediata à sua direita e foi forçada a lutar antes de fazer uma oração no campo na direção de Kincaid.

Surpreendentemente, o lançamento teve uma chance. Kincaid teve que ajustar sua rota, mas virou -se e colocou as mãos na bola. Um ângulo por trás do trabalho mostra a bola saltando nos braços de Kincaid e na grama para um incompleto.

A peça e o incompleto resultantes causaram uma série de análises após o jogo que quebrou o que deu errado nas contas e questionou o que eles poderiam ter feito, em qualquer caso, para ter uma chance melhor.

Allen, Bills concordou com a leitura de

O colapso começou a Presnap, onde Allen reconheceu no domingo à noite que as contas foram enganadas. Allen acreditava que um bombardeio veio do lado esquerdo, quando realmente veio da direita.

Allen pediu que a proteção da linha ofensiva deslize para a esquerda, o que a expôs mais à pressão da direita.

O canto Trent McDuffie disfarçou a cobertura do corredor de Ty Johnson, que havia se alinhado à direita. Em vez disso, McDuffie desabou e obteve uma corrida livre quando um dos três chefes passou pelos corredores para convergir em Allen antes de jogar a bola.

“Eles deram um bom olhar e não viram nada na minha primeira cadência”. Allen disse após o jogo. “Estávamos deslizando para a esquerda, a esquina chegou e sim.”

Se a proteção tivesse sido escorregada corretamente, a linha de Buffalo teria a oportunidade de coletar o bombardeio e comprar mais tempo para Allen jogar. Aqui está uma olhada por trás da linha de scrimmage, cortesia de Nate Tice da Yahoo Sports.

Muitas discussões sobre onde a bola deveria ter ido e não como as contas deveriam ter coletado o 4º Chiefs Blitz. A única resposta real é deslizar para a direita e cair nos atentados, que é um salto de fé em um grande 4º abaixo com base na aparência. pic.twitter.com/wvqxninw3v – nate tice (@nate_tute) 27 de janeiro de 2025

Os Chiefs tinham uma esquina (McDuffie) e dois seguros (Jordan Reid e Jaden Hicks), todos alinhados à direita, onde os projetos tinham um único receptor em Johnson.

4 Down DL será a primeira prioridade (amarelo em circulação). Mas com um CB, de fato lb e segurança, todos se colocam ao lado de WR, alguns alarmes podem ser baseados na contagem de números (por que 3 por 1?) pic.twitter.com/o9v3sxw1dp – nate tice (@nate_tute) 27 de janeiro de 2025

Isso deixou Allen com uma decisão que envolveu algumas conjecturas. Se a proteção tivesse sido deslizada corretamente e estivesse errada, eu teria deixado a ofensiva de Buffalo para outros problemas. E Tice levanta a questão: por que as contas em uma proteção de cinco homens primeiro quando enfrentam a probabilidade de uma quarta tentativa de bombardeio?

Escorregar para a direita provavelmente ainda criaria um pouco de nervosismo e também deixa a possibilidade de estar errado e garante uma corrida livre da esquerda. Os espagos dificultam as ofensas nos momentos mais importantes, portanto, uma proteção de 5 homens não é exatamente a minha favorita. – nate tice (@nate_tute) 27 de janeiro de 2025

No final, Spagnuolo aumentou um bombardeio bem disfarçado e aumentou com sucesso a pressão sobre Buffalo no mais importante jogo defensivo da temporada de Kansas City. Ele foi bem -sucedido antes em lugares semelhantes e provavelmente terá sucesso novamente.