Josh Allen o Lamar Jackson? Discussione sui vantaggi dell’MVP prima di Ravens-Bills

Le carriere di Lamar Jackson e Josh Allen sono indissolubilmente legate. Entrambi i quarterback scelti nel primo turno del Draft NFL 2018 sono entrati nella NFL affrontando domande serie, anche se molto diverse, sulle loro prospettive. Sette anni dopo, sembrano essere testa a testa nella gerarchia QB della lega. E il prossimo capitolo dei playoff sarà uno contro l’altro.

Quindi chi ne uscirà vincitore?

Gli Allen’s Bills ospitano i Jackson’s Ravens in uno scontro tra le divisioni dell’AFC domenica sera, la partita principale del fine settimana. Buffalo e Baltimora hanno conquistato la wild card, battendo Denver e Pittsburgh in doppia cifra.

Allen e Jackson, i favoriti dell’MVP, puntano entrambi alla seconda partita del campionato AFC. Nell’unico precedente incontro post-stagionale l’uno contro l’altro, nel turno di divisione del 2020, Allen e Buffalo hanno avuto la meglio.

Gli scrittori di FOX Sports Ben Arthur e Henry McKenna si sono riuniti per confrontare e contrastare le carriere di entrambi i quarterback superstar attraverso l’obiettivo di questa stagione, il loro prossimo incontro e le loro eredità.

Moderatore: Henry, hai avuto una storia all’inizio di questa settimana indagare sui casi MVP da entrambi i QB. È stato davvero interessante, fatta eccezione per la parte in cui non hai scelto un vincitore. Non ti lasceremo fuori dai guai qui. Chi otterrebbe il tuo voto?

McKenna: Bene, spara. Evito davvero di scegliere un MVP, perché ne sceglierei uno e mi pentirei di non aver votato per l’altro. Io opterei per Josh Allen. Secondo i capelli.

Ho visto tutti i numeri. Lamar Jackson ha più touchdown, più punti attesi (EPA) e meno intercettazioni. Lamar è stato più prezioso sulla scheda delle statistiche.

Ma quando ti radichi nel film, c’è così tanto da amare nella stagione di Allen. Non si tratta solo di tiri o corse notevoli. È così che ha costantemente trascinato una lista di ricevitori deludenti fino alla testa di serie n. 2 della AFC, battendo King Patrick Mahomes.

Artù: Posso capire il punto di vista di Josh Allen, e sicuramente ha avuto alcune partite e momenti indimenticabili in questa stagione. Ma penso che dovremmo tutti stare attenti alla potenziale stanchezza quando si tratta di Lamar Jackson che potrebbe vincere il suo terzo MVP.

Diciamo i fatti: è stato decisamente migliore rispetto all’anno scorso, quando vinse il suo secondo MVP del campionato. Aveva un rapporto touchdown-intercettazioni di 41-4, il più alto per un quarterback in una stagione con più di 30 touchdown di passaggio nella storia della NFL. Ha anche superato Michael Vick per il maggior numero di yard in carriera da parte di un quarterback. Non solo Jackson è il gold standard come quarterback a doppia minaccia, ma in qualche modo fa anche passi avanti significativi ogni stagione.

Il mio voto (se ne avessi uno) andrebbe a Jackson.

McKenna: Vedi, c’è una domanda interessante. Lamar è il gold standard nel gioco della doppia minaccia? Non ne sono davvero sicuro. Perché si potrebbe sostenere che Allen è altrettanto pericoloso – e forse anche più pericoloso – di un running back.

Ho parlato della vittoria dei Bills sui Chiefs. Come ha fatto Allen a chiudere la porta a Kansas City? Su una corsa di 26 yard su una conversione al quarto down. Un passaggio memorabile. E lo ha fatto con i piedi.

È un fratello stupido. Lancia le sue 250 libbre in un modo che fa esitare i difensori a colpirlo nel quarto quarto. E mentre i Bills gli hanno chiaramente chiesto di ridurre i suoi carry totali (che ha ridotto la sua yardage), sta ancora mettendo a segno TD. Ha avuto 12 touchdown veloci quest’anno (e 27 nelle ultime due stagioni regolari).

Artù: Quando dico gold standard, intendo statistiche grezze. Ma penso che possiamo essere d’accordo sul fatto che entrambi i ragazzi sono FANTASTICI nel gioco della doppia minaccia. Dipende davvero solo dallo stile che desideri.

Allen (come hai detto, Henry) è più un ammaccatore. A 205 libbre, Jackson è più difficile e vario. Io preferisco quest’ultima opzione – meno colpi per il quarterback – ma penso che si possa sostenere che lo stile di Allen crea più paura in difesa e probabilmente più in attacco.

Non c’è davvero una risposta sbagliata tra loro in questa stagione poiché entrambi i QB sembrano essere al loro apice. Ma quale di loro pensi che alla fine avrà la meglio?

Artù: Dovrei andare con Jackson.

Penso che il suo stile a doppia minaccia sia più sostenibile nel tempo (la variabilità di Jackson tende a portare a meno valide) e la sua crescita come lanciatore è stata significativa negli ultimi due anni con Todd Monken che detta le giocate. I suoi tocchi di passaggio sono aumentati per quattro anni consecutivi. Le sue yard per tentativo sono aumentate per cinque anni consecutivi. Sembra che Jackson non abbia raggiunto il suo apice, anche se è una cosa folle da dire.

McKenna: Ben, sono con te lì. Non vedevamo un ragazzo come Allen dai tempi di Cam Newton. E Dio, la produzione di Newton è diminuita velocemente. Ha giocato solo 11 stagioni e la sua produzione è stata d’élite per una frazione di quella.

Non sto dicendo che la carriera di Allen sia esattamente diretta in questa direzione. Ma penso che l’usura sia qualcosa di cui preoccuparsi. È difficile immaginare che questi ragazzi siano ancora in ascesa, ma hai ragione, con Lamar ci sono più opportunità.

Ok, quindi quando i Bills ospiteranno i Ravens, quale QB ti aspetti che giochi meglio questo fine settimana?

McKenna: Bene, anche questo è negli occhi di chi guarda.

Penso che i Bills vinceranno grazie al controllo del gioco di Allen. Potrebbe non accumulare il maggior numero di yard o addirittura il maggior numero di touchdown. Ma i primi down e touchdown li ottiene nei momenti più importanti della partita. Jackson ha una statistica migliore. Potrebbe anche giocare meglio. Ma i Bills andranno alla partita del campionato AFC.

Artù: Io dico che Jackson suona meglio E Vincono i corvi.

Sono sicuro che sia ben consapevole di quanto si racconta su di lui; che è solo un giocatore della stagione regolare considerando il suo record di 3-4 nei playoff. Penso che anche la sconfitta nell’AFC Championship Game della scorsa stagione dovrebbe essere una motivazione. Penso che si spingerà oltre su quel palco mentre gareggia contro un quarterback del calibro di Josh Allen – e riesce ad avere al suo fianco un compagno di difesa come Derrick Henry.

Di quale QB ti fidi di più nel gioco?

Artù: Allen è una risposta facile per me. Negli ultimi anni i Bills non sono riusciti a raggiungere i playoff, ma non è stato a causa dell’incapacità di Allen di affrontare il momento. Abbiamo visto alcuni duelli epici che ha avuto con artisti del calibro di Mahomes.

Jackson, d’altra parte, non ha giocato al suo livello nella postseason. Penso che ci siano buone possibilità che la situazione cambi quest’anno con più aiuto, ma non ne ha ancora le prove.

McKenna: Sono con te, Ben. Mi piace il modo in cui Allen si è comportato nella frizione quest’anno. So che è conveniente per me visualizzare le statistiche quando le avevo ampiamente scontate in precedenza. Ma lo farò comunque.

Al terzo e quarto ribasso di quest’anno, l’EPA totale di Allen è di 42,7 e 0,28 EPA per dropback. Nelle stesse situazioni, l’EPA totale di Lamar è 30,1 e 0,21 EPA per dropback.

Se la sua selezione in prima squadra All-Pro è indicativa, Jackson è sulla buona strada per il suo terzo premio MVP. Ma ovviamente nessuno dei due ha vinto un Super Bowl. Chi dovrebbe essere il quarterback più grande quando tutto sarà detto e fatto?

McKenna: È una cosa davvero difficile. Sono stato ottimista sulle possibilità di Allen di vincere tutto l’anno. Ha avuto un po’ più successo contro Mahomes. E se uno di questi QB vuole costruire “grandezza”, deve farlo nel Super Bowl. (O molti.)

Ma non posso influenzare la nostra discussione sulla durata della carriera di ciascun QB. Sulla positività di Lamar. Aiuta anche il fatto che John Harbaugh abbia vinto un Super Bowl e potrebbe persino ritardare la pensione finché Lamar non sarà pronto. Significa qualcosa. (Confrontalo con Allen e l’allenatore Sean McDermott, che non ha Super Bowls a suo nome – e un giorno potrebbe perdere il lavoro se non riesce a consegnare.)

Prenderò Lamar.

Artù: Dico anche Jackson.

Ha già tre selezioni All-Pro in prima squadra e si prevede che otterrà anche il suo terzo MVP. Allen non ha nessuno dei due e, come abbiamo notato, Jackson sembra avere maggiori vantaggi nel lungo periodo. Penso che Allen dovrà superare in modo significativo Jackson sul ring per essere considerato “più grande” entro la fine della sua carriera, e questo è difficile da immaginare data la presenza di Mahomes nell’AFC.

