Josh Green rivela perché gli Hornets hanno suonato bene

Solo poche settimane fa, Charlotte Hornets ha sofferto per una fila perdente di dieci partite.

Ma hanno avuto un aspetto molto meglio di recente e hanno vinto cinque delle ultime otto partite.

Lunedì mattina, Josh Green ha parlato con Rod Boone di ciò che la squadra sta facendo bene.

Ha detto che l’intera squadra acquista in quello che il capo allenatore Charles Lee ha pianificato e si concentrano su come stare insieme e muoversi come uno.

Questo lavoro di squadra e la telecamera pagheranno lunedì sera di fronte a Los Angeles Lakers?

Josh Green dopo aver sparato al perché #Hornets Giocando bene nella partita di stasera contro i Lakers. pic.twitter.com/kthvkcyo2s – Rod Boone (@Rodboone) 27 gennaio 2025

I calabri sono ancora in cattive condizioni e detiene un record di 12-30, che li mette solo davanti ai maghi di Washington a est.

Mentre i fan potrebbero aver perso la speranza di qualsiasi successo dopo la stagione di quest’anno, vedono cose che li rendono speranze sul futuro.

La squadra potrebbe girare adesso e gettare le basi per le stagioni che giacciono di fronte a noi.

Negli ultimi anni hanno ricevuto una nuova gestione e un nuovo allenatore e i proprietari vogliono che gli Hornet entrino un capitolo luminoso e nuovo di zecca.

Lee fa parte del piano e cerca di sfruttare al meglio questo gruppo di giocatori giovani e promettente.

Per quanto riguarda Green, ha una media di 7,3 punti, 2,9 rimbalzi e 1,5 assist durante la sua prima stagione con Hornets.

Ci sono diverse stelle nel programma di guardia che potrebbero far parte della squadra nel prossimo futuro e Green afferma che sono tutti sulla stessa pagina.

Hornets ha appena iniziato un periodo di lunga durata in casa, dove giocheranno contro Lakers, Brooklyn Nets, Denver Nuggets, Milwaukee Bucks e altro ancora.

Possono continuare a costruire la loro chimica e muoversi come uno che Green ha detto?

In tal caso, possono salire più in alto nella posizione della Conferenza orientale?

