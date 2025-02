Josh Hart afferma che 1 commercio NBA è stato “rapina in autostrada”

Il mondo della NBA è ancora ronzante per il commercio che ha inviato Luka Doncic a Los Angeles Lakers.

Alcune persone sono entusiaste della mossa mentre altre scuotono la testa.

Quando è stato chiesto dal video di Knick, Josh Hart di New York Knicks ha espresso una forte opinione sul commercio.

“Deve dare l’onore a Rob Pelinka. Rapina in autostrada. Va sempre bene per qualcuno come me quando faccio shopping per una superstar. Sono stato scambiato con Luka, Big Vibber “, ha detto Hart per legion Hoops.

Josh Hart sul Luke -handel: “Deve dare l’onore a Rob Pelinka. Rapina in autostrada. Va sempre bene per qualcuno come me quando faccio shopping per una superstar. Sono stato scambiato per Luka, Store Vibber. “😭 (Via @Sny_knicks?pic.twitter.com/9ahv3ryxrw – Legion Hoops (@legionhoops) 4 febbraio 2025

Molto tempo fa Hart era un membro di Lakers.

In effetti, faceva parte del commercio che sbarcò Anthony Davis con Los Angeles.

Ora, tutti questi anni dopo, Davis è in movimento e Doncic arriva a Los Angeles in uno dei più grandi mestieri dell’epoca.

Hart lo ha definito “rapina in autostrada” e non è l’unico che pensa che Mavericks sia stato strappato.

Molti fan sono furiosi con il front office di Dallas e dicono che non avrebbero mai dovuto lasciare andare Doncic, e se lo facessero, avrebbero dovuto ricevere molto di più invece di lui.

Alla fine, Mavericks ha acquisito Anthony Davis, Max Christie e un primo round di elezioni per Doncic.

Davis e Christie potrebbero finire per fare grandi cose per i Mavericks e il primo round di scelte può anche essere eccellente in futuro.

Ma molte persone sentono che i Maverick sono caduti qui.

Detto questo, il GM di Laker Rob Pelinka ha fatto quello che sentiva meglio per la sua squadra, e quando l’opportunità si è presentata, ha seguito.

I reclami su questo commercio continueranno a lungo, ma non c’è dubbio che i fan di Lakers sono molto orgogliosi di Pelinka in questo momento e non stanno prendendo in considerazione questa rapina.

PROSSIMO: Lakers che mostrano interesse commerciale in Raptors Center