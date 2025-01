Josh Jacobs ha fatto la storia dei Packers domenica

I fan dei Green Bay Packers furono combattuti quando la squadra decise di ingaggiare Josh Jacobs in bassa stagione.

Jacobs, ovviamente, era un running back di successo con i Las Vegas Raiders, quindi i Packers sapevano che avrebbe potuto fare molto in campo.

Ma l’acquisizione di Jacobs significò la partenza di Aaron Jones, che era uno dei giocatori più amati della squadra.

Jones è passato ai loro rivali, i Minnesota Vikings, che hanno messo a segno numeri sorprendenti durante tutto l’anno.

Fortunatamente, Jacobs si è rivelato molto migliore di quanto inizialmente previsto, un elemento chiave per i Packers che raggiungono i playoff quest’anno.

Era efficace sia a terra che in aria, sebbene fosse utilizzato principalmente a terra.

Ciò ha permesso a Jacobs di accumulare touchdown durante l’anno, e ha finito per battere un record di squadra nel processo, come evidenziato da Clutch Points su X.

Jacobs si è precipitato per un touchdown in nove partite consecutive, la serie più lunga nella storia della squadra.

Josh Jacobs cementa il suo nome nella storia della franchigia con la sua nona partita consecutiva con un Rush TD. È la serie più lunga nella storia dei Packer 🙌 pic.twitter.com/4M8oCbmo6r — ClutchPoints (@ClutchPoints) 13 gennaio 2025

Jacobs non solo è stato bravo quest’anno, ma secondo molti è stato fantastico.

Non ha potuto fare abbastanza per aiutare i Packers a battere i Philadelphia Eagles nel round delle Wild Card, ma ha dato ai Packers la fiducia di poter essere un leader in questo attacco nel 2025 e oltre.

Jordan Love non andrà da nessuna parte, e con i Packers per lo più giovani ricevitori nel roster, questa squadra ha la possibilità di tornare ai playoff nel 2025, forse su una corsa più profonda dopo un altro anno insieme.

