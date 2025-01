Josh McCown farà un colloquio per il lavoro di capo allenatore oggi

I New York Jets sono ancora alla ricerca del loro prossimo allenatore.

Secondo l’insider Jordan Schultz, la squadra è ancora in fase di interviste e intervisterà l’allenatore dei quarterback dei Minnesota Vikings Josh McCown per la posizione di capo allenatore.

Questa mossa sarebbe interessante poiché McCown è ancora un allenatore di posizione e non ancora un coordinatore.

IL #Jet intervisterà #vichinghi L’allenatore dei QB Josh McCown per la loro posizione aperta di capo allenatore oggi. Questa sarà un’intervista virtuale. McCown è considerato un futuro allenatore della NFL. pic.twitter.com/Q9lindSSJb — Jordan Schultz (@Schultz_Report) 17 gennaio 2025

Se i Jets volessero introdurre una mente offensiva, McCown potrebbe essere il più intelligente del gruppo.

Ha dimostrato di essere un buon allenatore aiutando il quarterback Sam Darnold a far risorgere la sua carriera in Minnesota quest’anno.

Anche McCown ha giocato a lungo in campionato.

Il 45enne ha giocato 18 stagioni in campionato e ha trascorso del tempo con 12 franchigie diverse dopo essere stato scelto al terzo turno dagli Arizona Cardinals nel 2002 dallo stato di Sam Houston.

Nel corso della sua lunga carriera, è stato prevalentemente un backup.

Per coincidenza, la sua migliore stagione statistica con i New York Jets è arrivata nel 2017, quando ha tirato per 2.926 yard, 18 passaggi di touchdown e nove intercettazioni e ha completato il 67,3% dei suoi passaggi.

Sarebbe affascinante se i Jets decidessero di assumerlo in seguito, soprattutto vista la dinamica di Aaron Rodgers.

McCown vorrebbe giocare con Rodgers o ricominciare da capo con un quarterback che può allenare?

Dovrebbe chiederselo, ma la vera domanda potrebbe essere se è abbastanza sicuro da fare quel passo da allenatore di posizione a capo allenatore.

