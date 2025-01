Josh McCown farà un colloquio per la posizione di capo allenatore

I New York Jets, come molte squadre della NFL, sono alla ricerca di un nuovo allenatore.

Robert Saleh non è arrivato a metà della stagione 2024 quando è stato licenziato nonostante avesse Aaron Rodgers come quarterback titolare.

Rodgers ovviamente non ha avuto la sua stagione migliore, ma i Jets sembravano avere problemi su entrambi i lati della palla.

Con un po’ di fortuna, un nuovo allenatore e direttore generale possono aiutare a cambiare le cose nella giusta direzione per questa organizzazione che non arriva ai playoff da oltre un decennio.

Hanno già annunciato alcuni candidati da intervistare, incluso Josh McCown, come ha riportato Harrison Glaser su X .

IL #Jet intervisteremo l’ex QB e attuale allenatore dei Vikings QB Josh McCown per la nostra posizione di HC 👀 Quali sono i tuoi pensieri❓ pic.twitter.com/tdSlMd6UpT — Harrison Glaser (@NYJetsTFMedia) 6 gennaio 2025

McCown ha ricevuto molti elogi per quello che ha fatto con Sam Darnold nell’organizzazione dei Minnesota Vikings, e potrebbe avere molta saggezza da impartire come capo allenatore da qualche parte.

Ha giocato per i Jets dal 2017 al 2018, quindi conosce già il sistema e l’organizzazione, il che lo rende potenzialmente una scelta più naturale rispetto ad alcuni outsider che non hanno mai messo piede nell’edificio prima.

McCown compirà 46 anni all’inizio della stagione NFL 2025, il che significa che ha molta esperienza di vita da condividere con i giocatori.

Ma visto che non è mai stato un capo allenatore ed è nel sistema di allenatore solo da pochi anni, i Jets dovranno assicurarsi che sia la persona giusta per il lavoro, anche se gli piace fin dai tempi in cui giocava.

