Josh McDaniels è stato collegato al lavoro di coordinatore offensivo

I New England Patriots sono alla ricerca del loro prossimo allenatore dopo essersi separati dall’ex capo allenatore Jerod Mayo dopo solo una stagione.

Mentre l’ex capo allenatore dei Tennessee Titans Mike Vrabel potrebbe essere un nome caldo nel New England, ora c’è un rapporto secondo cui un volto familiare potrebbe unirsi al suo nuovo staff tecnico se venisse assunto.

Secondo Jeremy Fowler di ESPN, in alcuni circoli di allenatori si vocifera che l’ex coordinatore offensivo dei Patriots ed ex capo allenatore dei Raiders Josh McDaniels potrebbe tornare di nuovo ai Patriots come loro coordinatore offensivo.

RAPPORTO: Irritato: @JFowlerESPN C’è “buzz in alcuni circoli di allenatori” secondo cui Josh McDaniels potrebbe essere l’obiettivo principale per il prossimo OC dei Patriots se assumessero Vrabel. pic.twitter.com/AK8sNVgIoW —Savage (@SavageSports_) 9 gennaio 2025

Se McDaniels dovesse essere assunto come prossimo coordinatore offensivo della squadra, sarebbe il suo terzo periodo diverso con l’organizzazione.

Il suo primo periodo (2001-2008) lo ha visto lavorare come assistente del personale, assistente difensivo e coordinatore offensivo.

Dopo aver lasciato per diventare capo allenatore dei Denver Broncos e coordinatore offensivo dell’allora St. Louis Rams, McDaniels tornò nel New England come coordinatore offensivo e rimase in quel ruolo per un decennio (2012-2021).

Certo, è stato assunto come capo allenatore dei Las Vegas Raiders nel 2022, ma è stato licenziato nel 2023.

Il sei volte campione del Super Bowl sembra avere sempre una casa nel New England e, nella giusta situazione, potrebbe tornarci presto.

A giudicare dalla situazione attuale, se Vrabel sarà il prossimo allenatore, la situazione giusta potrebbe arrivare tra qualche settimana.

