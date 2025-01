Joshua Jefferson forza l’OT e poi lo vince nella 3. Iowa State batte Texas Tech 85-84

Joshua Jefferson ha effettuato due tiri liberi con 4,1 secondi rimasti ai tempi supplementari dopo averlo forzato con un cicalino, e l’Iowa State, terzo in classifica, ha vinto la sua undicesima partita consecutiva, 85-84, contro Texas Tech sabato.

Jefferson ha segnato 17 punti e ha preso otto rimbalzi. Ha ottenuto gli ultimi sei punti per i Cyclones (14-1, 4-0 Big 12), quattro tiri liberi e un layup nell’ultimo minuto dei tempi supplementari.

Curtis Jones ha segnato 26 punti per l’Iowa State, che era sotto di 13 prima dell’intervallo. Keshon Gilbert ha segnato 14 gol.

Chance McMillian, JT Toppin e Christian Anderson hanno segnato 18 punti ciascuno per Texas Tech (11-4, 2-2). Darrion Williams ha segnato 15 punti, ma il suo tiro corto è rimbalzato sul retro del canestro mettendo fine alla partita.

Jefferson ha optato per il passaggio di Tam Lipsey nel regolamento per pareggiare la partita a 74.

Da asporto

Lo stato dell’Iowa ha tirato con il 52,5% dal campo (31 su 59). I Cyclones hanno superato uno svantaggio di 13 punti vincendo in trasferta per la seconda volta in questa stagione, sempre in Iowa il 12 dicembre.

Texas Tech era in vantaggio 31-18 con 6:06 rimasti nel primo tempo prima che i Cyclones segnassero 10 gol consecutivi. Ma i Red Raiders non sono rimasti in svantaggio fino alla tripla di Lipsey a metà del secondo tempo.

Un momento cruciale

Con 5,7 secondi sul cronometro, Millian, un tiratore di tiri liberi al 91%, ha effettuato uno dei suoi due tentativi, ma gli arbitri hanno rivisto il replay per aggiungere mezzo secondo prima della fine del regolamento per i Cyclones.

Statistiche chiave

Lo stato dell’Iowa ha registrato 15 palle perse, il massimo della stagione, che hanno portato a 15 punti per Texas Tech.

Prossimo

Texas Tech suona al Kansas State martedì sera. Lo stato dell’Iowa ospita il Kansas n. 11 (12-3, 3-1) mercoledì sera.

Rapporto dell’Associated Press.

