Joy Taylor fa un pronostico sui Playoff sui Chiefs

Per il settimo anno consecutivo, i Kansas City Chiefs giocheranno per un posto nel Super Bowl quando affronteranno i Buffalo Bills nell’AFC Championship Game di domenica.

Ancora una volta, il quarterback Patrick Mahomes non ha perso nei primi turni dei playoff da titolare, ma alcuni hanno ritenuto per tutta la stagione che i suoi Chiefs fossero stati vulnerabili, citando il fatto che la maggior parte delle loro vittorie sono arrivate con sette punti o meno.

Ma l’altro lato della medaglia è che di solito trovano il modo di vincere anche quando non hanno giocato molto bene, soprattutto in attacco, ed è semplicemente quello che fanno le grandi squadre.

In “Speak” di Fox Sports 1, Joy Taylor ha risposto alla domanda su quale sia il più grande ostacolo dei Chiefs dicendo che non ne hanno uno e finiranno per vincere il loro terzo campionato consecutivo di Super Bowl.

Qual è il più grande ostacolo dei Chiefs? “Non penso che ne abbiano uno… penso che i Chiefs siano 3-Peating.” — @JoyTaylorTalks pic.twitter.com/WFprP9KJrn — Parla (@SpeakOnFS1) 22 gennaio 2025

Kansas City non è stata una grande squadra offensiva per alcuni anni, soprattutto da quando hanno scambiato il ricevitore largo Tyreek Hill nel 2022, ma si sono trasformati in una squadra che vince in difesa, e la difesa è sempre la chiave per vincere campionati.

Nella stagione regolare, si sono classificati al quarto posto in termini di punti concessi e nel turno di divisione dei playoff hanno mantenuto una squadra abbastanza potente degli Houston Texans a soli 14 punti.

I Bills sono l’unica squadra a battere i Chiefs in questa stagione quando i Chiefs hanno giocato contro i loro giocatori abituali, il che ha dato ad alcune persone la convinzione che vinceranno domenica.

Ma per altri, la straordinaria capacità dei Chiefs di proporre grandi giocate quando necessario, così come, almeno presumibilmente, le chiamate positive che hanno ricevuto fanno sentire gli altri come se finissero inevitabilmente per vincere il Trofeo Vince Lombardi.

