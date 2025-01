Joyce Edwards, numero 2 della Carolina del Sud, consegna alla numero 5 della LSU la prima sconfitta della stagione

Joyce Edwards ha segnato 14 punti e Sania Feagin ha aggiunto 12 punti e sette rimbalzi mentre il numero 2 della Carolina del Sud ha sconfitto il numero 5 dell’LSU 66-56 venerdì per porre fine alla stagione imbattuta dei Tigers.

I Gamecocks (19-1, 7-0 Southeastern Conference) hanno vinto la loro 17esima vittoria consecutiva contro l’LSU e tutte e cinque da quando Kim Mulkey ha assunto la carica di allenatore dei Tigers. La resa dei conti, ritardata rispetto alla prima prevista giovedì sera a causa di un temporale invernale, ha caratterizzato tutta la drammaticità tipica degli incontri tra le squadre che hanno vinto gli ultimi tre campionati nazionali.

Aneesah Morrow ha segnato 15 punti e 16 rimbalzi mentre Flau’jae Johnson ne ha aggiunti 13 per la LSU (20-1, 5-1).

La Carolina del Sud ha aperto un vantaggio di 10 punti nel terzo quarto e l’LSU (20-1, 5-1) non è riuscita a rispondere. La sconfitta dei Tigers lascia la numero 1 dell’UCLA, l’unica squadra a battere la Carolina del Sud in questa stagione, come l’unica squadra imbattuta nella nazione.

La Carolina del Sud ha vinto 69 vittorie consecutive in casa e 54 consecutive nelle partite della stagione regolare della SEC.

I Gamecocks hanno tenuto i Tigers al tiro 5 su 20 nel terzo quarto. Johnson, il capocannoniere della LSU, ha segnato solo due punti nel secondo tempo.

Da asporto

LSU: I Tigers hanno vinto il campionato nazionale nelle prime tre stagioni dell’allenatore Kim Mullkey, ma in quell’arco di tempo hanno perso tutte e cinque le partite contro i Gamecocks.

Carolina del Sud: non ci sono dubbi su chi sia a capo della SEC, dato che i Gamecocks hanno travolto quattro avversari nella serie.

Un momento cruciale

Te’Hina Paopao aveva appena realizzato un canestro per il vantaggio di 41-35 quando la Carolina del Sud ha costretto due veloci palle perse che si sono trasformate in canestri facili per estendere il proprio vantaggio nel terzo quarto.

Statistica chiave

La Carolina del Sud ha avuto 13 assist e 11 stoppate contro l’LSU.

Il prossimo passo

Domenica la LSU ospita il Texas A&M e lunedì la Carolina del Sud gioca in Tennessee.

Rapporto dell’Associated Press.

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .

SEGUIRE Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza FOX Sports Pallacanestro universitaria femminile Cocks della Carolina del Sud Tigri dell’LSU