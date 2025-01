JR Motorsports presenterà l’auto della Daytona 500 a Justin Allgaier, ma i piani futuri della Coppa sono da definire

Bob Pockrass FOX NASCAR Insider

JR Motorsports gareggia nella NASCAR Cup Series. Almeno per un fine settimana.

Mentre JRM tenta la Daytona 500 del 2025 con Justin Allgaier, la domanda più grande è se questo spingerà l’organizzazione a voler competere a tempo pieno nella Cup Series.

“Non voglio farlo più di quanto voglio farlo adesso”, ha detto il comproprietario della squadra Dale Earnhardt Jr.. ha detto mercoledì in un’intervista con FOX Sports. “Ho sempre desiderato farlo.”

Ma Earnhardt si è affrettato a sottolineare che lo sforzo di qualificazione della Daytona 500 del 2025 non fa parte di un grande piano per spostare la potenza della serie Xfinity nella competizione di Coppa a tempo pieno. L’opportunità si è presentata quando il cantante Chris Stapleton ha voluto sponsorizzare un’auto della Daytona 500 per promuovere il suo Traveller Whiskey.

“Non so se avessimo mai avuto un piano per andare alla Daytona 500 del 2025”, ha detto Earnhardt. – Chris e il suo team sono venuti da noi con l’idea, ed è così che a volte le cose vanno insieme.

“Non c’è discussione o piano oltre la gara di Daytona, ma come siamo sempre stati, siamo stati aperti a opportunità e possibilità. Deve avere un senso.”

Stapleton è amico del proprietario della squadra di Coppa Rick Hendrick, che lo ha indirizzato a JR Motorsports (Hendrick è un comproprietario di JRM) offrendo allo stesso tempo i servizi dell’ex capo dell’equipaggio della Coppa Greg Ives per guidare lo sforzo. JR Motorsports fornisce il numero 40 (per corrispondere al mix di prodotti n. 40).

“Ho sempre pensato che sarebbe stato bello poterlo portare in macchina se avessi avuto qualcosa come il whisky”, ha detto Statpleton. “Il signor H. mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Dale Jr. sta valutando la possibilità di costruire un’auto per la Daytona 500. Sarebbe stato interessante per te?”

Allgaier, il campione in carica della Xfinity Series, dovrà qualificarsi per la Daytona 500 in uno dei quattro posti aperti e dovrebbe sentirsi fiducioso poiché Ives è stato il capo squadra per diverse forti qualificazioni di Hendrick a Daytona. Almeno otto vetture competono per i quattro posti liberi.

“Justin ha vinto il campionato, questa è un po’ un’estensione di quella celebrazione”, ha detto Earnhardt.

Allgaier, che ha 82 partecipazioni in Coppa, di cui due alla Daytona 500, è rimasto un po’ sorpreso di aver ricevuto la chiamata.

“Quando ci siamo seduti in ufficio e hanno iniziato a descrivere il piano e cosa avrebbero fatto, non mi aspettavo di essere quello a cui hanno chiesto di guidarlo”, ha detto Allgaier.

“Mi sentivo come se fossi lì da così tanto tempo che mi stessero semplicemente dicendo cosa avrebbero fatto prima di annunciarlo.”

Il comproprietario del team Kelley Earnhardt-Miller, che gestisce le operazioni quotidiane del team, ha sottolineato che questo è attualmente uno sforzo di una gara per JRM. Vogliono fare un buon lavoro in pista e dal punto di vista del marketing e partire da lì.

“Sono emozionato perché potremo sperimentarlo”, ha detto Earnhardt-Miller. “E poi ci dà solo un’altra esperienza da guardare avanti e dire: ‘OK, come potremmo fare in modo che ciò accada di nuovo? O vogliamo che ciò accada in una situazione a tempo pieno?’

“Ho cavalcato l’onda del charter per diversi anni, ovviamente, con le conversazioni, e sto semplicemente seduto e aspetto di vedere come andranno le cose e quali saranno le opportunità.”

Bob Pockrass copre NASCAR per FOX Sports. Si è occupato di sport motoristici per decenni, tra cui più di 30 serie Daytona 500, e ha lavorato per ESPN, Sporting News, la rivista NASCAR Scene e The (Daytona Beach) News-Journal. Seguitelo su Twitter @ bobpockrass .

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedie segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!