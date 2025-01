JR Motorsports tentará Daytona 500 2025 com Justin Allgaier

Justin Allgaier tentará o Daytona 500 de 2025 para seu ex-proprietário da Xfinity Series, Dale Earnhardt Jr. (Foto de Chris Graythen/Getty Images)

JR Motorsports tenta uma corrida da NASCAR Cup Series pela primeira vez.

A equipe de propriedade de Dale Earnhardt Jr. entrará no 2025 Daytona 500 com Justin Allgaier ao volante. Allgaier ganhou o título da Série Xfinity de 2024 e dirige pela JR Motorsports na segunda série da NASCAR desde 2016.

O carro será patrocinado pela marca de whisky do músico Chris Stapleton.

“Estávamos esperando o momento certo para a JR Motorsports”, disse Junior em comunicado. “Com Justin vencendo o campeonato da Xfinity Series e o inegável poder estelar de Chris Stapleton, os planetas se alinharam para esta oportunidade perfeita de participar do Daytona 500 deste ano.”

Allgaier terminou entre os cinco primeiros na classificação da Xfinity Series em cada uma das últimas seis temporadas. Seu título em novembro foi o primeiro de sua carreira.

A JR Motorsports tem sido um dos pilares do Junior se aposentou das competições de tempo integral da NASCAR no final da temporada de 2017 e fez pelo menos uma partida na Série Xfinity pela equipe que ele possui com sua irmã Kelley Earnhardt-Miller em todas as temporadas desde então.

A entrada da equipe no Daytona 500 significa oficialmente que há mais de 40 carros tentando estar no campo de 40 carros para o Daytona 500 de 2025. O carro nº 40 é a 41ª inscrição confirmada e espera-se que os carros sejam apresentados por Martin Truex Jr. e Jimmie Johnson. A equipe nº 66 da MBM Motorsports disse que está entrando na corrida, mas agora precisa de um piloto.

MBM disse que Mike Wallace dirigiria seu carro, mas inexplicavelmente fez o anúncio antes que a NASCAR aprovasse oficialmente Wallace. Na segunda-feira, a equipe anunciou que Wallace não havia sido aprovado pela NASCAR. Wallace, 65 anos, não compete em uma corrida da série nacional NASCAR em um oval desde 2015.

Helio Castroneves é um dos pilotos inscritos na prova e tem vaga garantida graças a uma nova provisória anunciada recentemente pela NASCAR. Se Castroneves não se qualificar para os 500 metros de velocidade através da qualificação ou da corrida de qualificação de duelo, ele será adicionado ao campo como o carro número 41.