Juan Pedro Benali fala sobre pontuação, lesões e empates consecutivos do NEUFC

A sequência de gols da equipe de Juan Pedro Benali parece ter parado no novo ano

O NorthEast United FC (NEUFC) de Juan Pedro Benali empatou sem gols contra o Kerala Blasters FC, de 10 jogadores, em uma partida da Indian Super League (ISL) 2024-25, no Estádio Jawaharlal Nehru, em Kochi. Este é o quarto empate consecutivo dos Highlanders em janeiro de 2025.

O sorteio do NorthEast United FC começou contra o Mohammedan SC no dia 3 de janeiro. Depois disso, a equipe empatou com o Punjab FC, FC Goa e hoje com o Kerala Blasters FC. Atualmente, a equipe, em 17 jogos, com seis vitórias, sete empates e quatro derrotas, está na quinta posição com 25 pontos.

Feliz por ganhar um ponto em Kochi

Juan Pedro Benali, treinador do NEUFC, partilhou a sua opinião sobre a situação atual do Clube. Respondendo a uma pergunta sobre o empate sem gols contra o Kerala Blasters, de 10 jogadores, o técnico espanhol disse: “Vejo a garrafa meio cheia; Não vejo meio vazio. Ganhei um ponto contra o Kerala Blasters, que estava vencendo os últimos quatro jogos. “Eles jogaram um futebol muito bom e têm grandes jogadores e um treinador muito bom.”

Juan Pedro Benali acrescentou que a equipa está a melhorar aos poucos e está feliz por a sua equipa ter conquistado um ponto num local como Kochi.

Sobre não marcar gols

Depois de derrotar o Mumbai City FC por 0-3, os Highlanders tiveram dificuldade para marcar gols. Nos últimos quatro jogos, a equipa marcou dois golos e empatou dois sem golos.

O estrategista espanhol disse que os jogadores devem ter muita calma ao falar sobre isso. Elogiando a defesa do Kerala Blasters, ele disse: “Não estávamos tão calmos. Queríamos muito fazer o primeiro gol e isso não aconteceu. Precisamos ter mais calma, carregar a bola de um lado para o outro e tentar abrir. A gente tenta o tempo todo penetrar, vindo pela lateral, só atravessando.”

“Precisamos dessa experiência para nos acalmar, principalmente em jogos como este. Estamos acostumados a brincar com o espaço; Estamos acostumados a atacar espaços. Quando enfrentamos uma equipe que está nos esperando, temos pressa, achamos que dominamos e temos pressa o tempo todo para marcar. Foi o que aconteceu”, acrescentou Juan Pedro Benali.

Atualizações sobre lesões

O treinador espanhol informou que Mayakkanan Muthu, um dos principais jogadores do meio-campo defensivo dos Highlanders, está fora da convocatória depois de ter sofrido uma lesão num pé no último jogo frente ao FC Goa. “Ele viajou conosco; Demos a ele três dias sem tocar na bola e ontem fizemos o teste. Ele não pode tocar na bola. “Ele está com muita dor e é por isso que o tiramos.”

O treinador espanhol contou ainda que Mohammed Ali Bemammer, substituído após o intervalo, também sofreu uma lesão na anca durante o jogo. “Vamos testá-lo agora para ver como ele está. Ele está com muitas dores, mas esperamos que esteja bem”, disse Juan Pedro Benali.

