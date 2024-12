Juan Pedro Benali sobre o desempenho de Macarton na vitória do ISL sobre o Mumbai City FC

A primeira vitória dos Highlanders finalmente veio contra os Islanders na ISL, depois de esperar desde 2021.

O NorthEast United FC de Juan Pedro Benali derrotou o Mumbai City FC com um placar retumbante de 0-3 em uma partida fora de casa na Mumbai Football Arena da Indian Super League (ISL) 2024-25 esta noite. Com esta vitória, os Highlanders terminarão o ano na quarta posição com 21 pontos.

Alaaeddine Ajaraie abriu o placar logo aos 46 segundos do jogo. Apesar de dominar a posse de bola, o Mumbai City FC não conseguiu converter as oportunidades em golos.

Macarton Nickson, o meio-campista ofensivo dos Highlanders, de 20 anos, brilhou, auxiliando Ajaraie no segundo gol e marcando ele mesmo o terceiro. Por seu desempenho brilhante, ele recebeu o prêmio de Jogador da Partida.

Sobre o desempenho do Macarton

Na conferência de imprensa pós-jogo, Juan Pedro Benali, treinador espanhol do NorthEast United FC, partilhou a sua opinião sobre Macarton Nickson.

Relembrando a partida anterior na Mumbai Football Arena, em 12 de março de 2024, onde o NorthEast United perdeu por 4 a 1 para o Mumbai City FC, o técnico Benali disse: “Lembro-me da temporada passada, no mesmo lugar, no mesmo estádio, contra o mesmo equipe. . Ele chorou depois do jogo. “O jogo de Macarton não foi tão bom e ele perdeu a seleção sub-21 ou sub-20.”

“Foi um dia muito difícil para ele. E hoje ele mostrou a todos que merecia. Ele jogou muito bem, um grande jogador jovem. Mas ao mesmo tempo é preciso manter os pés no chão, ser humilde e continuar trabalhando. “É apenas um jogo”, acrescentou o treinador espanhol.

Macarton jogou 10 partidas nesta temporada na ISL até agora. Nesta temporada, ele marcou seu primeiro gol contra o Jamshedpur FC e até o momento conseguiu dois gols e uma assistência.

Macarton em seu gol de ano novo

Macarton Nickson também compartilhou sua opinião após o jogo. Questionado sobre o seu objetivo de Ano Novo, o meio-campista indiano manifestou o desejo de ser convocado para a seleção nacional.

Ele disse: “Meu objetivo para 2025 é representar a seleção nacional. Quero receber a ligação. Vou trabalhar duro e não deixar nada por fazer.”

Macarton elogiou o técnico Juan Pedro Benali, dizendo: “Ele é um cara muito legal. Ele ajuda os jovens, é honesto e continua melhorando. “É incrível, simplesmente incrível.”

