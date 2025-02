Juan Soto fa esplodere il suo viaggio in casa nella prima mazza con Metsi durante l’esercizio di primavera

Finora, un buon New York Metsi per investimenti storici in Juan Soto.

Nel primo sito di addestramento primaverile, Soto ha colpito un Rister da solista nel centrocampo sinistro 2-1 contando Houston Astros sabato.

Juan Soto colpisce una casa da solista nelle prime foreste in At-Bat nel gioco contro Astros

Mets ha firmato Soton, 26 anni, a un record sportivo americano per un contratto di 15 anni e $ 765 milioni nel dicembre 2024.

La cinque volte Silver Slugger e il quattro volte All-Star hanno trascorso la scorsa stagione con New York Yankees, aiutandoli a raggiungere le World Series per la prima volta dal 2009. Durante la stagione regolare, Soto è stato il più alto 41 RBI della sua carriera e 109 RB, ​​inviando .288/.419/.569 Slash Line. Durante la stagione post, era quattro viaggi in casa e nove RBI quando ha inviato una linea di 0,327/.469/.633.

Yankees ha acquistato Soto da San Diego Padres dopo la stagione 2023. Soto ha trascorso i primi quattro anni della sua carriera in MLB con i cittadini di Washington, aiutandoli a vincere la World Series 2019 prima di essere sostituito a Padres nel 2022 e ha celebrato la stagione successiva a Plus San Diego.

Mets sta arrivando alla stagione 89-73, che li ha visti raggiungere le serie del campionato della National League prima di perdere sei partite in un possibile Champion World Series a Los Angeles Dodgers.

