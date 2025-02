Juan Soto Homers, Clay Holmes Treats enquanto o Mets venceu as estrelas na abertura do treinamento da primavera

Puerto St. Lucie, FL. — Ele Mets Ele derrotou o Houston por 6-2 estrelas em seu primeiro jogo da Liga Pomelo na tarde de sábado no Clover Park.

Aqui estão algumas conclusões …

– Não aconteceu muito Juan Soto Para deixar sua marca com o uniforme do Mets. O jardineiro superstar foi recebido por uma emocionante ovação quando entrou no campo no topo do primeiro, e novamente quando ele subiu no prato na metade inferior da entrada e respondeu por Quebrar um campo solo de campo oposto Quatro lançamentos depois.

Soto foi perdido uma bola rápida de 2 a 0 do Houston’s Colton GordonMas quando a esquerda -Hander voltou com o calor pela segunda vez, ele certamente o fazia pagar, esmagando seu primeiro golpe como se encontrou. O Toleterro criou as bases carregadas e uma em seu próximo turno ao bastão, mas foi baseado na escolha de um filtro, antes de acabar com o seu dia.

Embora ainda seja apenas um jogo no treinamento de primavera, Carlos Mendoza admitiu o preconce que parecia “realmente bom” escrever Francisco LindorSoto, e Pete Alonso Como os três primeiros em seu pedido.

– Lindor e Alonso também jogaram três ingressos. Lindor abriu sua primavera com um popout para o velho Met Zack curtoE então ele liderou uma corrida com a escolha de um panfleto quando criou as bases carregadas e ninguém saiu no segundo. Alonso chegou à base uma vez, fazendo alguns lançamentos depois de ganhar um desafio com o sistema ABS.

– Clay Holmes‘A transição para a rotação inicial é uma das melhores histórias para ver nas próximas semanas no campo e certamente causou uma forte primeira impressão. O Hander certo foi extremamente eficiente ao percorrer três entradas perfeitas, lançando 34 arremessos para induzir quatro terras e lutando três. Todos os golpes de Holmes foram confirmados pelo sistema ABS após os desafios de Houston.

– Francisco Alvarez Ele recebeu o começo atrás do prato: pegou três ingressos e terminou 1 por 3 com um RBI simples. Seu apoio, Luis TorrensEra o DH à tarde e foi baseado duas vezes com alguns singles. Folheto de captura mais alto Kevin pare Foi colocado para torrens durante as entradas subsequentes e atingido em cada um de seus dois turnos.

– Justin Hagenman Ele jogou dois gols sem objetivos e Austin Warren Ele jogou um dos dele.

Destaques

Próximo calendário

O Mets tem um jogo duplo de esquadrão dividido no domingo, a partir das 13:10

Max Kranick Pegue a bola contra os Marlins no meio da casa, enquanto Ty Adcock Viaje para West Palm para enfrentar os Nats.