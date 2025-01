Jude Bellingham del Real Madrid: vincitore della squadra “dovuto” dopo un rigore fallito

Jude Bellingham ha detto che “deve” ai suoi compagni di squadra del Real Madrid il gol della vittoria dopo aver sbagliato un rigore nella vittoria per 2-1 in rimonta contro il Valencia nella Liga venerdì.

Ugo Duro porta i padroni di casa in vantaggio al Mestalla prima che Bellingham fallisca un tiro nel secondo tempo e colpisca la traversa.

Il Madrid ha subito un’altra battuta d’arresto quando Vinicio il Giovane è stato espulso per aver colpito il portiere del Valencia Ha rubato Dimitrievskijma rispose quando Bellingham tramontò Luca Modric pareggiare prima di segnare lui stesso il vincitore al 95° minuto dopo un errore difensivo.

La vittoria ha portato il Real Madrid in testa alla classifica della Liga, due punti davanti ai rivali dell’Atlético Madrid e cinque punti davanti al Barcellona.

“Una partita pazzesca”, ha detto Bellingham in seguito alla TV del Real Madrid. “Ad essere sincero, dovevo alla squadra quel gol. È così difficile quando la squadra lavora così duramente, hai un rigore, sbagli, mi sentivo come se avessi deluso la squadra a quel punto. Dovevo concentrarmi di nuovo”. Queste cose succedono in una partita, falli da rigore, cartellini rossi, può succedere. I miei compagni di squadra sono stati fantastici, mi hanno detto di andare avanti e io l’ho fatto”.

Bellingham è stato un giocatore chiave nella prestazione del Real Madrid nel secondo tempo. Anche lui è partito quattro minuti dopo aver sbagliato il rigore Kylian Mbappé per un gol annullato per fuorigioco ravvicinato.

“È un lavoro di squadra”, ha detto Bellingham. “È una squadra che fa tutto. La spinta di Kylian per il gol (della vittoria) arriva a me e tutto quello che devo fare è metterlo a segno. Questo è il carattere che devi mostrare. Questo è il Real Madrid che vogliamo vedere. . .Quando hai questo distintivo sulla maglietta, non ti arrendi.’

Il Real Madrid si recherà lunedì contro i pesciolini Deportivo Minera nel terzo turno della Copa del Rey prima di volare in Arabia Saudita per prendere parte alla Supercopa spagnola.