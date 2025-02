Jude Bellingham, do Real Madrid, cujo objetivo é comprar de volta Man City

Jude Bellingham passou pelo Real Madrid no play-off da Liga dos Campeões com o Manchester City, mas sua semana mudou rapidamente. A Inglaterra internacional foi enviada no primeiro tempo, quando Los Blancos perdeu dois pontos na corrida pelo título espanhol no sábado em Otasuna. O meio-campista estará pelo menos fresco no início do segundo estágio da cidade em Santiago Bernabeu na quarta-feira, e Madri manteve 3-2 em empate após a vitória no Etihad Stadium na semana passada.

Bellingham sentiu que falhou com a libertação da oposição, apesar da insistência de que o juiz o entendesse mal e se desculparia com seus companheiros de equipe.

Tudo será perdoado se ajudar a arrastar Madrid para fora da cidade de Pep Guardiola e até os últimos 16.

“Basta dizer sobre um mal -entendido, eu só queria me desculpar novamente por deixar meus colegas da equipe em uma posição tão difícil e agradecer aos fãs por seu apoio e entendimento”, disse Bellingham nas mídias sociais.

“Vamos nos ver (tocando) em casa na quarta -feira.”

Era seu segundo cartão vermelho para discutir com os juízes desde a chegada da Espanha de Borussia Dortmund em 2023.

Apesar da frustração ocasional em relação às autoridades, Bellingham foi capaz de se divertir na Espanha acima de tudo.

Seus objetivos foram cruciais porque Madrid venceu a La Liga na última temporada e ajudou seu time a vencer o seu 15º Troféu da Liga dos Campeões em Wembley, contra seu ex -time Dortmund.

Bellingham estava anteriormente associado à cidade, mas depois de chegar a Madri, ele disse que quando os gigantes espanhóis vieram buscá -lo, ele recebeu um “arrepio” e que seu coração quase parou.

“Eu sempre tive ciente do interesse da Inglaterra, então era bastante normal”, disse ele depois de ingressar.

“O dinheiro não é algo para mim. Não penso em dinheiro quando tomo essas decisões. Eu nunca tive e vou jogar o jogo apenas por amor …

“Não foi um caso de outras equipes ou não eram boas, mas para mim Madri é o melhor”.

Big Game Bellingham

Em sua primeira temporada, Bellingham marcou 23 gols em 43 partidas em todas as competições, e também transformando uma punição em um tiroteio de quartas de final na Liga dos Campeões de Madri da City.

Bellingham costumava brilhar em partidas de Key Madrid.

Na última temporada, o jogador de 21 anos marcou gols importantes nas duas classes da liga e nas duas partidas com Girona, que durante a maior parte da temporada foram os principais desafiantes do título de Madri.

Na Liga dos Campeões, ele colocou Vinicius no gol na final contra o Dortmund e também marcou um gol na cena do grupo quatro vezes.

Nesta temporada, agindo em um papel um pouco mais retirado após a chegada da estrela francesa Kylian Mbappe, a princípio foi mais difícil encontrar sua faísca no ataque.

Bellingham não conseguiu encontrar uma rede em seus primeiros 12 partidas, ao mesmo tempo da última vez.

No entanto, o técnico Carlo Ancelotti apoiou o ajudante a vir bem e elogiar seu trabalho duro em defesa.

Finalmente, o nariz de Bellingham voltou ao gol e marcou 10 vezes nos últimos 20 jogos, e também deu seis assistências.

O último desses ataques ocorreu aos 92 minutos contra o City para quebrar Madri.

Os dias eram turbulentos, mas no momento em que o hino da Liga dos Campeões liga para Bernabeu, a mente de Bellingham se concentrará em fazer o trabalho.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente no canal assinado).