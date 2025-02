Jude Bellingham enviou no meio de mal -entendidos e Cincinnati Matt Miazga e Pat Noonan Poison of the MLS

Christian Polanco e Alexis Guerreros reagem ao cartão vermelho de Jude Bellingham na liga após um mal -entendido de palavras com o árbitro. Além disso, os meninos quebram os problemas do Manchester United à medida que sua temporada horrível continua.

Christian e Alexis conversam com o zagueiro do FC Cincinnati, Matt Miazga, bem como com o técnico Pat Noonan antes da próxima temporada do MLS da equipe.

Mais tarde, Christian e Alexis reagem às últimas notícias da MLS, incluindo a mudança de Lucho Acosta para o dilema do FC Dallas e Lorenzo Insigne de Toronto FC.

(8:20) – Jude Bellingham enviou após um espeto de árbitro

(17:55) – Os problemas do Manchester United são sistêmicos

(30:10) – Matt Miazga se junta ao programa

(39:19) – Pat Noonan se junta ao programa

(54:33) – Movimentos recentes do MLS (Evander A Portland, Lucho Acosta A FC Dalla e muito mais)

