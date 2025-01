Jude Bellingham iguala o incrível recorde de Lionel Messi na Liga dos Campeões; mas ele ainda está atrás de Mbappé e Haaland

O inglês contribuiu com duas assistências na vitória do Real Madrid sobre o RB Salzburg.

O craque do Real Madrid, Jude Bellingham, igualou o recorde de Lionel Messi na Liga dos Campeões de maior número de gols antes de completar 22 anos.

Em sua última partida pela UCL, o Los Blancos derrotou o RB Salzburg por 5 a 1, com o internacional inglês Bellingham sendo o destaque da partida. Numa vitória decisiva, registrou duas assistências incríveis, ambas ajudando Rodrygo.

O técnico Carlo Ancelotti, que tem estado sob pressão devido ao histórico irregular do Real Madrid na Europa nesta temporada, ficou um tanto aliviado com a vitória.

Bellingham teve um papel decisivo na partida e com 11 gols e 13 assistências, agora soma 24 contribuições para a Liga dos Campeões no total e ao atingir essa marca igualou o recorde de Lionel Messi.

Messi marcou 17 gols e deu sete assistências ao Barcelona aos 21 anos. Bellingham ainda está atrás de Kylian Mbappé, que contribuiu com 26 gols, e Erling Haaland, que marcou surpreendentes 37 gols antes de completar 22 anos.

A temporada 2024-25 de Jude Bellingham até agora

Em comparação com a incrível temporada de 2023-24, Bellingham tem estado um pouco abaixo da média nesta temporada. Na Liga, o médio inglês marca atualmente uma média de 0,48 golos a cada 90 minutos, menos do que os 0,74 por minuto que marcou na temporada anterior.

Os problemas de lesão do Real Madrid e a sua incapacidade de integrar eficazmente a nova contratação Kylian Mbappé podem ser a causa do seu declínio no desempenho.

No entanto, Bellingham marcou nove gols e deu nove assistências na campanha de 2024-25. Embora tenha jogado mais de 200 minutos a menos que o astro francês, seus 18 gols marcados são apenas três a menos que os de Mbappé.

Em apenas 70 jogos em todas as competições desde que ingressou no Real Madrid, Bellingham marcou 32 gols e registrou 22 assistências.

Ele alcançou esses números jogando no meio-campo, o que é impressionante, já que agora está assumindo o papel de craque, e não de artilheiro, desde a chegada de Mbappé.

Se o Real Madrid quiser manter o título europeu, precisará das habilidades de Bellingham. Se não vencerem o último jogo da fase da liga, poderão ter que disputar um playoff de duas mãos para avançar para a próxima fase.

