Juju Watkins è scoppiata dalla fattura di 38 punti, contribuendo a giocare un sesto posto nella UCLA UCLA 71-60 USC Fall # 1 e continua a fornire il suo obiettivo per ripristinare il programma alla gloria precedente.

Alcune di queste star di Troia nei primi anni ’80, dall’inizio degli anni ’80, dalla Hall of Famers Cheryl Miller e Tina Thompson, erano palesi tra la folla mentre USC si radunava per la prima vittoria del programma di giovedì 1983.

“Ci sarà una di quelle notti”, ha detto il DJ Mal-Ski alla riqualificazione di 10.258 mentre giocava.

Era sicuramente.

Dopo che sua sorella Mali ha cantato un inno nazionale, Watkins ha segnato otto punti in cinque minuti per iniziare la partita quando i Trojan hanno messo i Bruins in una buca iniziale.

“Juju si è fatto caldo dal rimbalzare e ha avuto il ritmo”, ha detto il coach dell’UCLA Cori Close.

Watkins ha avuto tutto il punteggio USC nel secondo trimestre quando sono stati superati i 20-14. Ha fermato la corsa di Bruins 10-0 con un 3-pointer che ha tenuto i Trojan davanti 38-35.

È stato il secondo punteggio più alto della sua stagione, solo due punti per gli sforzi di 40 punti contro il California Baptist 3. Dicembre.

“Uso #12 per essere come un trucco”, leggi il cartello nel giovane. La pulce di peperoncini rossi usava una juju-t-shirt.

Allo stesso modo, c’era principalmente una folla con rivestimento cardinale che era un’età varia, sesso e trucco razziale, un certificato di disegno e supporto Watkins che gode della vicina comunità di Watts dove cresceva.

Watkins è entrato in gioco sparando 12 su 45 nelle ultime due partite in casa. Era anche 4-25 nell’area di 3 punti.

Ha colpito 6 punti su 9 e 8-10 tiri liberi per andare a 11 rimbalzi, otto blocchi e cinque aiuto.

“È orgoglioso di entrambi i lati della palla”, ha detto Close.

Il pubblico aveva anche attori Kevin Hart e Issa Rae, NFL dell’anno Jayden Daniels, Kelsey Plum e La Dearica Hamby di La Sparks e Vanessa Bryant e la figlia Natalia.

Reporting Associated Press.

