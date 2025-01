JuJu Watkins e Paige Bueckers sono i primi 25 del Wooden Award

JuJu Watkins dell’USC, Paige Bueckers dell’UConn, Hannah Hidalgo di Notre Dame e Lauren Betts dell’UCLA sono in testa alla classifica dei Top 25 del Wooden Award di mezza stagione annunciata martedì.

UConn (Bueckers, Sarah Strong), USC (Watkins, Kiki Iriafen), Notre Dame (Hidalgo, Olivia Miles), LSU (Flau’Jae Johnson, Aneesah Morrow) e TCU (Sedona Prince, Hailey Van Lith) sono ben rappresentati da due giocatori in lista. Il campione nazionale in carica della Carolina del Sud ha un giocatore, Te-Hina Paopao.

Altre inclusioni degne di nota includono l’ex Wooden Award All-American Georgia Amoore (Kentucky), Madison Booker del Texas, Raegan Beers dell’Oklahoma e Ta’Niya Latson della Florida.

Strong è l’unico debuttante presente.

Caitlin Clark dell’Iowa ha vinto il Wooden Award, assegnato al giocatore più eccezionale del basket universitario, nelle due stagioni precedenti, e Bueckers lo ha vinto nel 2021 come matricola.

I giocatori non selezionati per il roster di metà stagione potrebbero essere inclusi nel rilascio di fine stagione e nella votazione nazionale di 15 giocatori. La squadra All-American verrà finalmente annunciata durante la settimana Elite Eight, con il premio Wooden Award Most Outstanding Player nominato subito dopo.

Premio in legno completo tra i primi 25 a metà stagione:

Georgia Amoore, Kentucky

Aziaha James, Stato del Carolina del Nord

Flau’Jae Johnson, LSU

Cotie McMahon, stato dell’Ohio

Birre Raegan, Oklahoma

Lauren Betts, UCLA

Madison Booker, Texas

Paige Bueckers, UConn

Audi Crooks, stato dell’Iowa

Yvonne Ejim, Gonzaga

Hannah Hidalgo, Notre Dame

Kiki Iriafen, USC

Ta’Niya Latson, Stato della Florida

Ayoka Lee, stato del Kansas

Olivia Miles, Notre Dame

Aneesah Morrow, LSU

Lucy Olsen, Iowa

Te-Hina Papaao, Carolina del Sud

Khamil Pierre, Vanderbilt

Sedona Prince, TCU

JJ Quinerly, Virginia Occidentale

Sarah Strong, UConn

Armonia Turner, Harvard

Hailey Van Lith, TCU

JuJu Watkins, USC