Julian Edelman rivela come Patrick Mahomes possa superare Tom Brady

I dibattiti stanno iniziando ad essere sollevati sull’idea che Patrick Mahomes possa essere un giocatore migliore di Tom Brady che era nella posizione del quarterback.

Mahomes e Chiefs sono in prima linea nel vincere il loro quarto Super Bowl a sei anni e il loro terzo di fila, che non ha precedenti.

La leggenda di Patriots Julian Edelman, che ha suonato con Brady per quasi tutta la sua carriera, ha recentemente parlato di “The Dan Patrick Show” su come Mahomes potesse potenzialmente passare Brady.

“Deve farlo per molto tempo. È in processo. Questo è notevole … Sarà interessante per me vedere il prossimo capitolo di Patrick Mahomes quando arriva una sorta di avversità … giocherà molto oltre dopo Travis (Kelce), Chris Jones quando parte “, ha detto Edelman Martedì.