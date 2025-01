Jürgen Klopp: darò una festa se i titoli del Manchester City verranno spogliati

L’ex allenatore del Liverpool Jürgen Klopp ha detto che darà una festa sull’isola di Maiorca se la Premier League toglierà il titolo al Manchester City per violazioni finanziarie.

Il Liverpool di Klopp è arrivato due volte secondo dietro a Pep Guardiola e al suo City vincente, la prima nel 2018-19 e di nuovo nel 2021-22.

La Premier League ha deferito il City a una commissione indipendente nel febbraio 2023 per 115 presunte violazioni delle regole finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club ha sempre negato qualsiasi illecito.

Nella sua prima apparizione pubblica come capo del calcio globale della Red Bull, a Klopp è stato chiesto come avrebbe reagito se la giuria avesse ritenuto il City colpevole e avesse privato i titoli del campionato.

“Abbiamo avuto questa discussione quando me ne sono andato”, ha detto Klopp. “Non ho trascorso molto tempo a Maiorca perché ci volo sempre. Ma se fosse successo, avrei detto a tutte le persone che volevano venire: “Prenotate semplicemente un volo per Maiorca. Comprerò la birra!’ Avremmo fatto la nostra parata nel mio giardino.”

L’allenatore tedesco ha aggiunto di non aver seguito i dettagli della trattativa, iniziata nel settembre dello scorso anno, e di non sapere quando verrà emessa la sentenza.

A Klopp è stato anche chiesto delle saghe contrattuali in corso che circondano tre giocatori chiave del Liverpool durante il suo mandato.

Trento Alexander-Arnold, Mohamed Salah E Virgilio van Dijk Tutti loro sono in scadenza di contratto a fine stagione e il sostituto di Klopp, Arne Slot, ha spesso chiesto informazioni sul futuro dei tre nelle sue conferenze stampa.

Jürgen Klopp ha detto che darebbe una festa se il Manchester City di Pep Guardiola venisse privato del titolo di Premier League. Foto di James Gill – Danehouse/Getty Images

“Sono così felice di non essere responsabile di questa situazione e di dover rispondere a queste domande ogni settimana”, ha scherzato Klopp.

“Vorrei che tutti e tre prolungassero i loro contratti. Non mi dicono cosa sta succedendo. Quando Virgil avrà dai 41 ai 44 anni, sono sicuro che gli piacerebbe giocare per New York… Io’ lo accoglieremo a braccia aperte.”

Klopp ha detto in una conferenza stampa che spera che Salah rimanga nel club, lo ha nominato il miglior attaccante del Liverpool nell’era moderna e ha anche fatto un’invettiva sulla Coppa del Mondo per club FIFA di quest’estate.

“Penso che sia inutile. Non aiuterà se non hai le vacanze estive”, ha detto.

“Chi vince il torneo è il vincitore più povero di sempre perché deve giocare tutta l’estate e poi il campionato ricomincia. Adesso abbiamo molti infortuni nel calcio europeo”.

“Dobbiamo ridurre il numero di partite. Ciò significa che in alcuni campionati sarebbe meglio (quando) averne 18 invece di 20. Ciò significa che non si aggiungono partite in altre competizioni”.

Le informazioni dell’Associated Press hanno contribuito a questo rapporto.