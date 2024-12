Justiça rejeita segundo recurso do Barcelona para registrar Dani Olmo

O craque espanhol não poderá jogar pelo clube a partir de 1º de janeiro.

O Barcelona perdeu mais uma tentativa de contratar o atacante espanhol Dani Olmo para o resto da temporada, um dia antes do prazo.

Em agosto, foi noticiado que o Barcelona pagou 60 milhões de euros (51 milhões de libras) para contratar o atacante do RB Leipzig da Alemanha, que foi a única aquisição do clube no verão.

No entanto, como o Barcelona não conseguiu cumprir as restrições salariais da LaLiga, ele só foi inscrito na primeira metade da temporada.

Dani Olmo pode não poder jogar pelo time a partir de 1º de janeiro, depois que um tribunal negou na semana passada o pedido do Barcelona para registrá-lo novamente, e um segundo tribunal manteve a decisão na segunda-feira.

LaLiga afirma isso porque “nenhuma das condições necessárias para a adoção da medida cautelar foi atendida”, O tribunal negou o registro cautelar de Olmo.

“Isso nunca foi questionado por nenhum clube, incluindo o Barcelona.” Acrescentou LaLiga, defendendo a competência da sua Comissão Delegada para aprovar o seu regulamento de despesas.

A Liga Espanhola afirmou que o seu Órgão de Validação Orçamental foi o primeiro a decidir não autorizar Olmo, um jovem jogador do Barcelona que ingressou no Dínamo Zagreb aos 16 anos.

Isto foi posteriormente confirmado três vezes pelo Comité de Licenciamento de Segunda Instância da Federação Espanhola de Futebol, pelo seu Comité de Fair Play Financeiro e pelo seu Comité de Apelo Social.

Barcelona poderia vender mais alavancas para contratar Dani Olmo

Depois de escolher o caminho legal, o Barcelona deve agora encontrar outra maneira de registrar Olmo antes que ele se torne um agente livre, com os clubes da Premier League aparentemente interessados ​​em assinar com a janela de janeiro aberta.

Segundo a imprensa espanhola, a equipa pretende vender camarotes VIP no seu estádio Camp Nou, o que poderá gerar mais de 100 milhões de euros. No entanto, é necessária a aprovação da LaLiga.

Dani Olmo, que marcou seis gols em 15 jogos pelo Barcelona nesta temporada, ajudou a Espanha a vencer o Campeonato Europeu no verão. O Atlético de Madrid lidera atualmente a LaLiga com três pontos, enquanto a equipa de Hansi Flick ocupa atualmente o terceiro lugar, apesar de um bom início de temporada.

