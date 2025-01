Justin Herbert aveva una statistica selvaggia nella sconfitta contro i texani

La prima emozionante stagione dei Los Angeles Chargers sotto la guida dell’allenatore Jim Harbaugh si è conclusa in modo doloroso sabato pomeriggio per mano degli Houston Texans, che hanno smantellato i Chargers 32-12, in gran parte a causa della terribile giornata di Justin Herbert.

Herbert ha lanciato quattro scelte quel giorno, la prima volta nella sua carriera che ne aveva lanciati più di due in una partita.

Una statistica sconcertante mostrava quanto improbabile fosse questo tipo di prestazione da parte di un quarterback come lui.

Ari Meirov ha condiviso su X che Herbert ha effettuato più intercettazioni sabato di quante ne abbia fatte in tutta la stagione, dopo averne lanciate solo tre nelle sue 17 partite complete della stagione regolare.

Justin Herbert ha effettuato più intercettazioni oggi (4) di quante ne abbia avute in tutta la stagione regolare (3). Pazzi. — Ari Meirov (@MySportsUpdate) 12 gennaio 2025

Quel tipo di tracollo rimarrà con Herbert per un po’ finché non vincerà almeno una partita di playoff.

Ora è 0-2 nei playoff della sua carriera, e sarà una lunga offseason alla ricerca di risposte quella che attende questa franchigia.

Un’ovvia area di miglioramento è nel reparto di ricezione, dato che il debuttante Ladd McConkey ha avuto una giornata fantastica con nove ricezioni per 197 yard e un touchdown.

A parte Ladd, tutte le altre opzioni di ricezione non davano a Herbert nulla su cui lavorare, con tutti gli altri ricevitori che combinavano per cinque ricezioni, la più dannosa delle quali arrivò dal tight end Will Dissly, che non solo lasciò cadere una cruciale lunga conversione first-down, ma ha anche concesso una scioccante intercettazione nel 4° quarto a Derek Stingley Jr. da un altro drop che sostanzialmente ha chiuso la partita.

La scelta del secondo turno del primo turno Quentin Johnston non ha preso un passaggio, ed è ovvio che questa squadra ha bisogno di più aiuto da Herbert in questa offseason sia nel ricevitore che nei punti stretti.

