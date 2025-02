Justin Jefferson classifica i primi 5 destinatari LSU in NFL

La Southeastern Conference (SEC) della NCAA è spesso considerata la migliore conferenza complessiva nel football universitario e scuole come la Louisiana State University, l’Università dell’Alabama e l’Università della Georgia sono state eccellenti terreni di allevamento per i giocatori della NFL.

Negli ultimi anni, LSU ha prodotto un gruppo di eccellenti destinatari ampi che ora allungano le loro cose nella NFL, tra cui Justin Jefferson, il professionista professionista di 25 anni che gioca per il Minnesota Vikings.

Gli è stato chiesto di classificare i primi cinque LSU che sono attualmente.

Justin Jefferson Blind Cows @Lsufootball WR è con @Bmac_sportstalk Resta per la sorprendente realizzazione di Jefferson di: 58 sec Mark 😂 pic.twitter.com/biittm10t – NFL a CBS 🏈 (@nfloncbs) 6 febbraio 2025

Si potrebbe sostenere che Jefferson è il miglior ampio in campionato in questo momento, e la sua velocità e capacità di fare catture controverse lo rendono quasi impossibile da coprire con successo.

Dopo essere stato ostacolato da un infortunio al tendine del ginocchio nel 2023, ha catturato 103 passaporti in 1.533 yard e 10 touchdown in questa stagione, aiutando i Vichinghi a superare tutte le aspettative di vincere 14 partite.

Se Jefferson non è il miglior WR della NFL, Chase potrebbe essere – ha guidato tutti in questa stagione con 127 ricevimenti, 1.708 yard di ricezione e 17 touchdown che ricevono, e come Jefferson è giovane e forse ancora meglio.

I migliori giorni di Beckham sono buoni dietro di lui, ma diversi anni fa, prima che gli infortuni privati ​​di lui per la sua abilità, era un velo in campo aperto e metteva almeno 1.300 iarde e 10 touchdown in ciascuna delle sue prime tre stagioni pro.

Nabers è ora a capo di New York Giants, proprio come una volta Beckham, e ha dato al franchise di combattimento uno sguardo di speranza.

Thomas ha fatto lo stesso per una squadra di Jacksonville Jaguar che sembrava promettente due anni fa, e come debuttante nel 2024 aveva 87 catture, 1.282 yard e 10 touchdown.

