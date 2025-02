Justin Jefferson mostra un nuovo look

Justin Jefferson ha avuto un’influenza immensa sulla violazione dei Minnesota Vikings da quando è entrato in campionato.

Ha battuto più squadre e dischi a livello di campionato e gioca meglio alla sua età di molti che gli sono venuti avanti.

Jefferson non è solo un giocatore efficace sul campo, ma è anche noto per alcune dichiarazioni famose madre nel corso degli anni che lo hanno reso ancora più popolare dal campo.

Ogni decisione che prende è calcolata perché è stato interessante per i fan vederlo tagliarsi i capelli, che complesso di laurea in sport condiviso su X.

Justin Jefferson ha un nuovo look 👀

pic.twitter.com/xrfe7lvg74 – Complex Sport (@complexsports) 12 febbraio 2025

Jefferson è passato dall’avere dreadlocks a un clipping militare molto corto, uno sguardo che Jefferson non ha avuto da quando è entrato nella NFL.

Sia che faccia una sorta di dichiarazione o se volesse solo un cambiamento nella sua acconciatura, sta riservando.

I Vichinghi sono nel mezzo di un enigma del quarterback che potrebbe o non può avere nulla a che fare con il nuovo look di Jefferson.

Il Minnesota progettò di avere Sam Darnold come antipasto per un anno dopo che JJ McCarthy entrò durante la sua seconda stagione dopo essersi seduto per un anno, ma con Darnold li condusse ai playoff nel 2024, i piani avrebbero potuto cambiare.

Darnold è un agente libero, ma i Vichinghi potrebbero sempre firmarlo per un appuntamento a lungo termine se pensano che valga la pena stare.

NFC North rimane uno dei dipartimenti di calcio più difficili, quindi dovranno sicuramente mettere il piede migliore su QB per competere al meglio.

PROSSIMO: Kevin O’Connell aveva raccontato commenti sul futuro di Sam Darnold