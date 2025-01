Justin Tucker, de Ravens, acusado de comportamento sexual inapropriado por múltiplos massoterapeutas, por relatório

O kicker de Baltimore Ravens, Justin Tucker, foi acusado de comportamento inadequado por seis massoterapeutas em quatro spas diferentes na área de Baltimore, de acordo com O banner de Baltimore. Segundo os relatos, Tucker foi proibido de dois dos spas, e vários massoterapeutas terminaram suas sessões antes ou se recusaram a trabalhar nela novamente.

Tucker foi acusado de expor seus órgãos genitais, escovando dois massoterapeutas com seu pênis exposto e deixando um ponto úmido em uma mesa de massagem que se acredita ser ejaculada várias vezes. O banner recebeu conselhos no início deste mês em relação ao comportamento de Tucker e depois entrevistou seis massoterapeutas diferentes que ofereceram contas semelhantes em relação ao chute dos Ravens. Segundo relatos, os incidentes ocorreram desde a temporada de estreia de Tucker com os Ravens, que foi em 2012, até 2016.

Entre as acusações, Tucker tentou se expor repetidamente durante as sessões e posicionar sua mão para revisar as coxas dos massoterapeutas. As mulheres disseram ao banner que tomaram medidas adicionais para manter Tucker coberto depois que ele foi exposto repetidamente. Uma mulher até terminou a massagem e saiu da sala quando acreditava que Tucker estava tendo um orgasmo.

Os corvos e o NFL Declaração de comentários sobre relatórios de banner. Os advogados de Tucker negaram as acusações, afirmando que ele nunca havia sido expulso de dois spas.

“Tucker nunca se comportou de maneira inadequada durante qualquer sessão de massagem terapêutica e certamente nunca da maneira descrita” pelos relatórios de Banner, disseram os advogados de Tucker. “Qualquer sugestão do contrário é uma reivindicação fictícia e completamente fundamental”.

Os advogados de Tucker também forneceram o banner a mais de uma dúzia de terapeutas que trabalharam em Tucker. Quatro responderam aos pedidos de Banner e descreveram experiências positivas.

As mulheres que conversaram com o banner disseram que não levaram suas acusações à polícia, mas também disseram que esperavam que Tucker fosse responsável por suas ações. Todo mundo deixou claro a bandeira de que o comportamento de Tucker era inapropriado e não -ingresso.