Justin Tucker di Ravens dice i massaggiatori “falsi”

Owings Mills, MD – Kicker Ravens Justin Tucker è accusato di un comportamento sessuale inappropriato di sei massaggio terapisti nell’area di Baltimor, secondo le indagini dello stendardo Baltimoriano.

Il comportamento di Tucker, secondo l’articolo Ha pubblicato un banner Giovedì, alcuni dei terapisti si erano rifiutati di cooperare di nuovo con lui e hanno portato le due spa per vietarlo. L’accusato presumibilmente si è verificato tra il 2012 e il 2016, che è stata le prime cinque stagioni di Tucker nella NFL.

Circa un’ora dopo la pubblicazione dell’articolo di Tucker, ha definito l’accusa “chiaramente falsa” in una lunga risposta ai social media.

“Durante la carriera del mio atleta professionista, ho sempre cercato di guidare con la massima professionalità”, Tucker ha pubblicato x Giovedì. “Non sono mai stato accusato di alcuna cattiva condotta di alcun tipo prima, e non sono mai stato accusato del fatto che sono prima di un massaggiatore o durante la terapia di massaggio o durante un altro corpo o durante un altro corpo.”

Nel suo post, Tucker ha affermato che l’articolo “prende interazioni innocue o ambigue e le distorce così sproporzionate che non sono più riconoscibili. … Questo è un feed tabloid disperato.

Tucker potrebbe essere soggetto a disciplina nella politica del comportamento personale della NFL.

“All’inizio abbiamo appreso l’accusa del giornalista che ha indagato su questa storia perché non erano precedentemente condivisi con la NFL”, ha dichiarato il portavoce della lega Brian McCarthy. “Prendiamo sul serio qualsiasi accusa e guardiamo questa questione.”

Ravens ha rilasciato una dichiarazione secondo cui “prendiamo sul serio qualsiasi accusa di questa natura e continueremo a monitorare la situazione”.

Gli avvocati di Tucker hanno negato le accuse di comportamenti inappropriati e hanno affermato che era speculativo e “impossibile da dimostrare”. I suoi avvocati hanno anche dichiarato che Tucker non era mai stato bandito da due spa.

Banner ha dichiarato di aver avviato le indagini dopo aver ricevuto la punta del 9 gennaio. Sei massaggiatori contattati da Banner afferma che Tucker ha rivelato i suoi genitali, ne ha asciugati due con un pene esposto e hanno lasciato quello che credono siano eiaculazioni su una tavola di massaggio di tre cure.

“Sostengo un processo che ti consente di esplorare correttamente l’affermazione”, ha detto Tucker nel suo post. “Ma per me stesso e per me e la mia famiglia non posso permettere a queste false affermazioni di non mettere in discussione. Non posso essere più luminoso. Queste accuse sono false e incredibilmente dannose per me e, soprattutto, la mia famiglia.

Tucker, 35 anni, è il kicker più accurato nella storia della NFL e converte l’89,1% dei suoi tentativi di obiettivo. È il giocatore di Ravens più lungo che faceva parte della squadra del campionato del Super Bowl nel 2012.