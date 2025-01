Justin Tucker por Ravens acusado de comportamento sexual inapropriado por seis terapeutas de massagem

Justin Tucker jogou sua temporada na NFL com o Baltimore Ravens. (Foto de Tim Warner/Getty Images)

Aviso de conteúdo: Esta história contém representações de suposto comportamento sexual inadequado

O kicker de Baltimore Ravens, Justin Tucker, é acusado de participar de comportamentos inadequados em quatro spas e centros de bem -estar na área de Baltimore, De acordo com Baltimore Banner.

Seis massoterapeutas acusam Tucker de “expor seus órgãos genitais, escovando dois deles com seu pênis exposto e deixando o que eles pensavam ser ejaculado na mesa de massagem após três de seus tratamentos”.

Alguns dos terapeutas supostamente terminaram as sessões cedo e se recusaram a lidar com Tucker novamente após suas reuniões, que ocorreram entre 2012 e 2016.

De acordo com o banner de Baltimore:

“Cinco das mulheres disseram que Tucker pediu que Tucker as escovou com seu pênis exposto.

Tucker, 35, assinou com o Ravens em maio de 2012 como um agente livre não recrutado. Ele só jogou pelo Ravens durante sua carreira na NFL de 13 temporadas.

Um representante de um spa local disse que Tucker “terminou imediatamente como cliente” após um suposto incidente de 2014. Um dos terapeutas disse que havia contado às pessoas sobre suas reuniões com os Ravens ‘chutando os anos “e isso foi” realmente degradando .

Um advogado de um spa diferente, que agora está fechado, disse que “eles tomaram medidas imediatas e decisivas para proibir esse indivíduo de nossos negócios e serviços para garantir um ambiente seguro para todos”. O proprietário supostamente disse a Tucker no telefone que não era bem -vindo, segundo o advogado.

Tucker publicou uma declaração sobre redes sociais na quinta -feira negando acusações, chamando -as de “inequivocamente falsas”.

Os advogados de Tucker descreveram as acusações como “impossíveis de provar”. Eles acrescentaram que seu cliente nunca foi expulso dos spas, onde ele alega que as reuniões aconteceram.

“Lord. Tucker nunca se comportou de maneira inadequada durante qualquer sessão de massagem terapêutica e certamente nunca na maneira descrita (pela bandeira)”, disse advogados.

“Primeiro, percebemos as acusações do jornalista que investiga essa história, pois elas não foram compartilhadas anteriormente com a NFL”, disse um porta -voz da liga em comunicado. “Levamos qualquer acusação a sério e analisamos o assunto”.

Um dos terapeutas disse que Tucker era supostamente inapropriado: “Não consigo mais ver esportes. Vejo seu rosto em todos os lugares”.

Essas acusações não foram apresentadas à polícia, segundo mulheres, e os especialistas jurídicos que falaram com a bandeira dizem que o estatuto de limitações expirou. A NFL ainda pode intervir e punir Tucker se a liga optar por investigar. O comportamento que “mina ou coloca em risco a integridade da NFL” é proibida sob o comportamento pessoal da NFL.

A NFL suspendeu o Cleveland Browns Browun Watson 11 jogos e multou US $ 5 milhões depois que 24 mulheres o acusaram de ações civis de vários graus de agressão sexual e comportamento sexual inadequado durante sessões de massagem.