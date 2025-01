Justin Verlander e Giants concordam em negociar: arremessador veterano indo para São Francisco para a 20ª temporada, diz o relatório

O futuro membro do Hall da Fama Justin Verlander e os San Francisco Giants concordaram em um contrato de um ano até 2025. O negócio vale US$ 15 milhões e, enquanto se aguarda o resultado de um exame físico, Relatórios ESPN.

Verlander, que completará 42 anos em fevereiro, entrará em sua 20ª temporada na MLB. Ele está saindo de uma campanha de 2024 comprometida por lesões para o Houston Astros, na qual arremessou para um ERA de 5,48 em 17 partidas e 90 1/3 entradas. Seu início na temporada de 2024 foi adiado por uma lesão no ombro que apareceu no final do treinamento de primavera, e ele perdeu várias semanas a partir de meados de junho devido a um desconforto persistente no pescoço.

Embora um declínio acentuado seja, obviamente, uma possibilidade na idade de Verlander, ele tem uma história recente de sucesso. Em 2023, ele postou um ERA de 3,22 em 27 partidas combinadas para o Mets e o New York Astros. Em 2022, ele ganhou seu terceiro prêmio Cy Young da Liga Americana, indo 18-4 com um ERA de 1,75 líder da MLB para Houston. No geral, Verlander nas últimas três temporadas teve 129 ERA+ e 3,49 FIP em 427 2/3 entradas.

Ele entrará na temporada de 2025 com 262 vitórias na carreira e 81,0 WAR, e está se aproximando de 3.500 eliminações na carreira, um número que apenas nove outros arremessadores da MLB alcançaram. Acrescente a isso suas oito seleções All-Star e o já mencionado trio de Cy Youngs, e Verlander se destaca como talvez o melhor arremessador de sua geração. Isso sem dúvida se refletirá quando um dia ele for eleito para o Hall da Fama do Beisebol, certamente na primeira votação.

Por enquanto, porém, Verlander se concentrará em criar uma temporada de renascimento com um time dos Giants que vem de uma segunda temporada consecutiva de derrotas e uma terceira temporada consecutiva sem vaga nos playoffs. Verlander será responsável por estabilizar o back-end de uma rotação de São Francisco que também inclui Logan Webb e Robbie Ray. O acordo com Verlander é a segunda adição notável fora de temporada feita pelo novo tomador de decisões dos Giants, Buster Posey. Posey e Gigantes no início do inverno shortstop assinado Willy Adames a um pacto de sete anos no valor de US$ 182 milhões.

Os Giants serão o quarto time da MLB para o qual Verlander defendeu, e o terceiro em três temporadas.