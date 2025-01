Justin Verlander si unirà ai Giants con un contratto da 15 milioni di dollari per la sua ventesima stagione

Justin Verlander e i San Francisco Giants hanno concordato un contratto di un anno da 15 milioni di dollari, secondo una persona con conoscenza diretta delle trattative.

La persona ha parlato con l’Associated Press a condizione di anonimato perché l’accordo era in sospeso.

È l’ultima grande mossa del nuovo direttore delle operazioni di baseball dei Giants, Buster Posey, da quando è stato assunto a settembre per sostituire Farhan Zaid.

San Francisco ha anche firmato a dicembre l’interbase free agent Willy Adames con un contratto di sette anni da 182 milioni di dollari.

Questa sarà la ventesima stagione della Major League per Verlander, tre volte vincitore dell’AL Cy Young Award che compirà 42 anni il mese prossimo. Si sarebbe unito Rotazione dei Giants guidata da Logan Webb.

L’anno scorso Verlander è andato 5-6 con un’ERA di 5,48 in 17 partite per gli Houston Astros. Ha aperto la stagione nell’elenco degli infortunati con un’infezione alla spalla. Anche lui è stato in Illinois dal 18 giugno al 21 agosto a causa di problemi al collo.

La curva a destra ha avuto un’ERA di 9,26 in cinque partenze di settembre ed è stato escluso dal roster post-stagionale di Houston quando Detroit ha travolto la squadra nella AL Wild Card. È diventato un free agent dopo aver fallito nel lanciare 140 inning, il che gli avrebbe permesso di esercitare la sua opzione condizionale da 35 milioni di dollari.

Rapporto dell’Associated Press.

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .)