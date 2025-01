Juventus e Napoli vogliono ingaggiare il 21enne stella del Chelsea

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Novità sul Chelsea

La Serie A però vuole Veiga





Juventus e Napoli sono interessate all’acquisto del difensore del Chelsea Renato Veiga prestato durante l’attuale finestra di mercato.



Il portoghese si è unito ai giganti di Londra ovest da Basilea la scorsa estate ed è stata un’utile opzione manageriale Enzo Maresca.

Veiga non è ancora titolare regolarmente in Premier League, ma in questa stagione è stato una presenza costante nelle altre competizioni.

Il 21enne è principalmente un difensore centrale, ma può anche ricoprire il ruolo di terzino sinistro e di centrocampista difensivo.

Ora è stato riferito che Juventus e Napoli sono interessate ad assicurarsi i suoi servizi. I due preferiscono ingaggiarlo con un contratto di prestito iniziale.

Il Chelsea vede Veiga come un’opzione preziosa con cui competere Marc Cucurella terzino sinistro e difficilmente approveranno la sua partenza.

C’è una possibilità maggiore Ben Chillwell sulla strada verso la porta di uscita. Dalla scorsa estate Maresca lo considera in esubero.