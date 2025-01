Juventus prestes a contratar o zagueiro do Barcelona Ronald Araujo: Reportagem

Um acordo de transferência foi alcançado entre os dois clubes.

A Juventus concordou com o empréstimo de Ronald Araujo. Na próxima semana, o zagueiro uruguaio poderá até se tornar uma aquisição oficial.

Segundo o jornal italiano “La Repubblica”, o Barcelona concordou em transferir o central de volta para a Juventus até o final da temporada.

Depois de uma semana de rumores sobre a sua transferência para a Juventus, o futuro de Ronald Araujo continua longe da cidade catalã. Com o contrato atual expirando em 2026, o zagueiro uruguaio está em negociações com o Barcelona para um novo contrato, mas não avançou muito.

O Barcelona espera, portanto, concluir a venda do defesa-central ao clube da Serie A durante a janela de inverno.

Segundo a mesma reportagem, o contrato de empréstimo da Juventus com o Barcelona prevê um compromisso de compra no verão para concretizar a transferência.

A mídia local do Barcelona negou e o jornalista Gerard Romero admitiu ter conversado com a Juventus. Também foi alegado que outros clubes perguntaram sobre sua disponibilidade. Segundo o Sport, o Manchester United está entre as partes que realizaram consultas, mas a equipe de Araujo nega que tenha havido acordo.

O clube também estuda vender mais um zagueiro. O Blaugrana também vai considerar a saída de Eric García e Andreas Christensen nesta temporada, embora tenha parecido brevemente que García foi quem saiu em janeiro. Uma das razões pelas quais o Barcelona está aberto à venda de Araujo é a possível chegada de Jonathan Tah.

Acredita-se que Araujo favorecerá a Premier League se deixar o Barcelona, ​​​​e relatórios recentes também indicaram que o Arsenal poderia fazer uma jogada por ele.

Dado que não fizeram progressos num novo contrato e definiram o verão como data de venda, pode fazer sentido para o Barcelona chegar a um acordo agora, se não acreditarem que podem negociar um novo com Araújo.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.