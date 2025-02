Juventus vs Predição Empoli, Alinhamentos, Dicas de Aposta e Probabilidades

A velha para colidir com Empoli em uma partida crucial da série A.

A Juventus está pronta para receber Empoli em sua próxima reunião da série 2024-25 em 2 de fevereiro. A velha está em quinto lugar na tabela da liga após seu desempenho médio. O EMPOLI está tendo uma temporada abaixo da média, pois residem na segunda metade dos pontos da série A. Os visitantes observarão três pontos contra uma Juve de desempenho médio.

A Juventus caiu em Napoli em sua última partida da liga e, por causa disso, eles terão pouca confiança. Dos 22 jogos da liga nesta temporada, eles têm 13 atrações em seu nome. Isso mostra que a Juventus caiu muitas vezes pontos apenas porque eles não puderam dar a final às suas partidas na série A.

O Empoli também procurará três pontos, pois eles têm uma temporada abaixo da média. Garantir alguns pontos na partida contra a Juventus certamente dará um impulso de confiança pelo resto da temporada. Eles simplesmente conseguiram vencer quatro jogos em 22 jogos da liga.

Começo:

Domingo, 2 de fevereiro, 15:00 IST

Localização: Allianz Stadium, Torino, Itália

Forma:

Juventus: dwdll

Empoli: ldlld

Jogadores para olhar

Randal Kolo Muani (Juventus)

Um atacante da França que recentemente se juntou à velha está coletando seu ritmo na Itália. Randal Kolo Muani marcou um gol para a Juventus em seu jogo anterior da série A contra o Napoli. Esta será uma oportunidade importante para Kolo Muani brilhar por seu lado, já que ele é capaz de marcar gols para o seu time.

Sebastiano Esposito (Empoli)

Embora Sebastiano Esposito esteja em um empréstimo da Inter Milan, ele apresentou performances decentes para Empoli. Ele marcou oito gols em 18 jogos da liga pelo Empoli. Para o próximo jogo, os visitantes podem confiar no atacante italiano, pois podem encontrar espaços em defesa dos oponentes com suas habilidades.

Coincidência

A Juventus conseguiu vencer apenas oito jogos da série A em 22 jogos.

A velha é o único lado invicto em casa na série nesta temporada.

Empoli venceu apenas um de seus últimos 14 jogos na série disputado em um domingo.

Juventus vs Empoli: Conselhos de apostas e probabilidades

Coincidir para terminar em um empate a 39/10 Vbet

Objetivos abaixo de 2.5 @10/11 Bet365

Randal Kolo Muani marcará @5/1 Skybet

Lesões e notícias do equipamento

A Juve ficará sem os serviços de Bremer, Juan Cabal, Pierre Kalulu e Andrea Cambiaso para seu próximo jogo da liga.

Empoli não terá Saba Sazonov, Pietro Pellegri, Ola Solbakken e Nicolas Haas ao seu lado porque estão se recuperando dos ferimentos.

Cabeçalho

Total de correspondências: 23

A Juventus venceu: 16

Empoli venceu: 3

Desenhos: 4

Prever a linha

A Juventus previu o alinhamento (4-2-3-1)

Perin (GK); Weah, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Luiz; Concicao, Yildiz, Mbangula; Kolo Muani

EMPOLI Preveja o alinhamento (5-3-2)

Vásquez (GK); Gyasi, de Sciglio, Ismajli, Viti, Pezzella; Maleh, Grass, Cacace; Esposito Colombo

Previsão de coincidências

Ambas as equipes da série A garantirão cada uma no próximo jogo da liga. A Juventus tem uma boa história contra o Empoli, mas com sua forma atual, eles só devem poder pagar um empate.

Previsão: Juventus 1-1 Empoli

Detalhes da transmissão

Índia – Galáxia Racer (GXR) Mundo

Reino Unido – TNT Sports 2

EUA.

Nigéria – SuperSport, DSTV

