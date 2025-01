Jyothi Yarraji ganha ouro nos 60m com barreiras com recorde nacional de 8,04 segundos

A atual campeã asiática, Jyothi Yarraji, conquistou o ouro em sua primeira corrida da temporada, estabelecendo um recorde nacional ao vencer os 60m com barreiras em 8,04 segundos no Elite Indoor Meeting em Nantes, França. No domingo, Yarraji, de 25 anos, quebrou seu recorde nacional anterior de 8,12 segundos duas vezes em questão de horas. Primeiro, ela alcançou o tempo de 8,07 segundos nas eliminatórias e depois melhorou seu tempo nas finais realizadas no Estádio Pierre-Quinon na competição nível bronze do World Athletics Indoor Tour.

Seu tempo, no entanto, ainda está atrás de sua marca de qualificação para o Campeonato Mundial Indoor, que será realizado em março em Nanjing, China, de 7,94 segundos. Yarraji, que recentemente recebeu o Prêmio Arjuna, ganhou o ouro nos 60m no Campeonato Asiático Indoor de 2024 com o tempo de 8,12 segundos em Teerã, Irã.

Ela também detém o recorde nacional nos 100 metros com barreiras ao ar livre com o tempo de 12,78 segundos. Ela é a atual campeã asiática dos 100m com barreiras e ganhou a medalha de prata nos Jogos Asiáticos de Hangzhou de 2023 com o tempo de 12,91 segundos.

Enquanto isso, nos 60m com barreiras masculinos, Tejas Shirse conquistou o bronze com o tempo de 7,68 segundos.

Para Shirse foi a segunda corrida da temporada. No dia 19 de janeiro, durante a reunião indoor do CMCM no Luxemburgo, estabeleceu o recorde nacional de 7,65 segundos. O recorde nacional anterior do evento foi de 7,70 segundos, estabelecido por Siddhanth Thingalaya em 2017.

Shirse, de 22 anos, também detém o recorde nacional nos 110 metros com barreiras, com o tempo de 13,41 segundos.

